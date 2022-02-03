Самолёты сил первого реагирования Союзного государства атаковали с воздуха условного противника

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3 февраля 2022, 16:52

Фото: соцсети

В четверг, на полигоне «Брестский» в рамках проверки сил реагирования Союзного государства группа самолётов Як-130 и Су-25 ВВС Белоруссии, отработала атаку с воздуха скопления живой силы и техники условного противника. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс». За действиями лётчиков следили министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин.



«Интерфакс» уточняет: «Для нанесения авиационного удара по объектам условного противника проведена воздушная разведка с использованием беспилотных летательных аппаратов совместной тактической группы. По целеуказаниям передового авиационного наводчика самолётами Як-130 и Су-25 нанесен удар по технике и живой силе условного противника неуправляемыми авиационными ракетами».

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