Аргументы Недели Армия 13+

Самолёты сил первого реагирования Союзного государства атаковали с воздуха условного противника

, 16:52

Самолёты сил первого реагирования Союзного государства атаковали с воздуха условного противника
Фото: соцсети

В четверг, на полигоне «Брестский» в рамках проверки сил реагирования Союзного государства группа самолётов Як-130 и Су-25 ВВС Белоруссии, отработала атаку с воздуха скопления живой силы и техники условного противника. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс». За действиями лётчиков следили министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин.

«Интерфакс» уточняет: «Для нанесения авиационного удара по объектам условного противника проведена воздушная разведка с использованием беспилотных летательных аппаратов совместной тактической группы. По целеуказаниям передового авиационного наводчика самолётами Як-130 и Су-25 нанесен удар по технике и живой силе условного противника неуправляемыми авиационными ракетами».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

История

Мамай никогда не был золотоордынским ханом, и всегда оставался темником

Мамай никогда не был золотоордынским ханом, и всегда оставался темником

Некоторые пользователи соцсетей, не зная истории, предпочитают упоминать некого хана Мамая, правившем в Золотой Орде в 14-м столетии. Великого темника и «генератора интриг» они частенько называют монгольским ханом. По правде неизвестно , о ком они говорят, но уж точно не о темнике-узурпаторе, которого разгромили русские богатыри на Куликовом поле. Настоящий Мамай никогда не был ханом и не провозглашал себя таковым. Его задача состояла скорее в манипуляции ханами. Он командовал ими, как хотел, и фактически представлял собой могущественного теневого властителя. Но он никогда за всю свою жизнь не был коронован, и никем ханом не признавался.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество