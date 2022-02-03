США направят в Восточную Европу 3 тысячи своих солдат

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3 февраля 2022, 14:16

Фото: Соцсети

Пентагон подтвердил в среду, что планирует отправить 3 тыс. американских военнослужащих в поддержку сил НАТО в несколько восточноевропейских стран на фоне возможной эскалации напряженности на Украине. Об этом пишет новостное агентство «АННА-Ньюс».



Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил СМИ о том, что США готовы направить 1700 американских военнослужащих в Польшу, еще 300 в Германию. Кроме того, 1000 военнослужащих, дислоцированных в Германии, в ближайшие дни должны быть переведены в Румынию в добавок к тем. 900 военным, что уже находящимся там. В общей сложности в этих передвижениях примут участие 3000 солдат.



«Представитель Пентагона добавил, что 2000 солдат из состава 82-й воздушно-десантной дивизии отправятся в Германию и Польшу с американской базы в Форт-Брэгг, штат Северная Каролина», - уточняет АННА-Ньюс.

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