Могут ли учения РВСН в Ивановской области заставить Запад отреагировать на красные линии Москвы?

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2 февраля 2022, 16:37 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В Ивановской области идут учения подразделений подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК). В них задействовано порядка 1 тыс. военнослужащих и до 100 единиц военной техники. Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны РФ.

Минобороны отмечает: «В ходе учения стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения». На учение привлечено около 1 тыс. военнослужащих, задействовано более 100 единиц техники, уточнили в оборонном ведомстве.

Эти манёвры совпали с прениями, возникшими между Москвой и Западом, из-за нежелания последнего уважать требования по безопасности, которые выдвинул Кремль. Напоминаем, что в РВСН идёт активное перевооружение на новые межконтинентальные баллистические ракетные системы «Ярс». Кстати, ПГРК в США - нет, а другие держатели ядерного оружия из НАТО: Франция и Британия, вообще не имеют на вооружении ядерного оружия сухопутного базирования. Более того, ракетные комплексы и их программное обеспечение в США нещадно устарели. Россия же добилась 81- процентной доли нового вооружения в РВСН. Наличие гиперзвукового оружия у РФ и его отсутствие у западных ВС, также не рассматривается, как серьёзный повод задуматься над предупреждениями Москвы. Похоже, что США и НАТО по какой-то неясной причине вошли в стадию, которую российский юморист Михаил Задорнов описал как «край непуганых идиотов». Это определение очень точно характеризует современное состояние западного политического истеблишмента, начиная: с инфантильного британского премьера Джонсона, заканчивая поражённого глубокой формой деменции американского президента Байдена. Сюда же стоит отнести Макрона и практически всё руководство ЕС, явно прибывающих в пограничном состоянии. Похоже, что Запад начнёт по-настоящему бояться только когда сам факт ядерной войны начнёт свершаться.

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