Украинские артиллеристы провели стрельбы из РСЗО «Ураган» недалеко от Крыма

Аргументы Недели → Армия 13+

2 февраля 2022, 13:17

Фото: Соцсети

Реактивная артиллерия ВСУ провела учебно-боевые стрельбы недалеко от границ Крыма. Отрабатывался сосредоточенный огонь из РСЗО «Ураган». Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на пресс-службу командования Объединенных сил ВСУ.

В частности, в материале размещённом на страничке ООС в Facebook говорится: «Подразделения реактивной артиллерии, подчиненные командованию объединенных сил ВСУ, отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника. Полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» прошли в условиях, максимально приближенных к боевым, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым».

Как говорят боксёры, самый беспроигрышный бой — «бой с тенью». Стоит отметить, что именно это в данном случае украинские военные продемонстрировали. Что там было на самом деле, судить сложно. Однако если верить «АННА-Ньюс», в реляции сказано, что «поднятые по тревоге военные за считанные минуты покинули район сосредоточения, совершили марш, развертывание в новом позиционном районе и наведение на цели условного противника и их дальнейшее уничтожение. Также, по информации пресс-службы, украинские силы ПВО продемонстрировали, что в состоянии защитить свои сухопутные войска, правда, в условиях показали, когда реального противника в небе нет и в помине.

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