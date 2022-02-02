У берегов Камчатки корабли ТОФ проведут манёвры с боевыми стрельбами

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2 февраля 2022, 12:56

Фото: Соцсети

Тактическая группа кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вошла в Авачинский залив (Камчатка), для дальнейшего развертывания в боевой порядок. Здесь пройдут манёвры с боевыми стрельбами. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ТОФ.

В штате ТОФ сообщили: «Более 10 кораблей и судов обеспечения ТОФ в составе двух корабельных тактических групп проведут тренировки по совместному тактическому маневрированию, уничтожению условных целей, осуществят поиск подводных лодок условного противника, проведут артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы по различным видам мишеней».

В составе тактической группы - малый ракетный корабль «Смерч», малые противолодочные корабли «Холмск», «Усть-Илимск», «МПК-107», морские тральщики и суда обеспечения. Ранее другие силы ТОФ были направлены в Охотское море.

Тихоокеанский флот ощетинился, вероятно для того, чтобы ни у американцев, ни у японцев не возникло желания даже помыслить о военной провокации в период, когда Восточный Военный округ направил часть своих сил и средств в Белоруссию, чем ослабил Дальневосточное направление стратегической обороны страны.

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