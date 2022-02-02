Аргументы Недели → Армия 13+

2 февраля 2022, 12:22

На территории Белоруссии продолжается подготовка к проведению масштабных учений армии России и Белоруссии «Союзная решимость – 2022». На Западе их рассматривают как подготовку к вероятной операции на Украине.



«Союзная решимость – 2022» – учения в своём роде уникальные. Никогда ранее в современной России не проводилось такой масштабной переброски войск, да ещё на такое огромное расстояние. Проводится массовая переброска войск с самого далёкого Восточного (ВВО) военного округа. Через всю страну, через десяток часовых поясов. Зачем? Ответ простой – для возможной большой войны в Европе могут потребоваться силы и с Дальнего Востока в немалом количестве. Причём как из состава сил мирного времени (сил прикрытия в «особом», предвоенном, периоде), так и развёртываемых по мобилизации.



Необходимо проверить и сами войска, и транспортную инфраструктуру – готова ли она к переброске такой массы. Хотя, конечно, всё выполняется так, чтобы не останавливались все остальные грузовые и пассажирские поезда в этом направлении – страна-то сейчас не воюет. Если бы действительно «припекло», то военные эшелоны шли бы куда более плотным потоком и в полностью приоритетных условиях. Официально переброска началась 14 января. Тогда было сообщено о начале внезапной проверки боеготовности ВВО. Однако и до этого момента немало эшелонов на Дальнем Востоке уже засветилось на видео в Сети.



Согласно официозу, учения пройдут в два этапа. На первом, с 1 по 9 февраля, будет завершена переброска и создана группировка войск (сил) на территории Белоруссии. Организованы охрана и оборона всех основных государственных, военных и стратегических объектов. Охрана и оборона госграницы и воздушного пространства страны, развёртывание сил ПВО, систем управления войсками и прочего. На втором, до 20 февраля, будет проведено само совместное учение с «пресечением и отражением внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».



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