Спецслужбы Украины заложили взрывное устройство в районом административном здании в Донецке?
1 февраля 2022, 18:05
О минировании здания администрации Киевского района столицы ДНР сообщил прессе мэр Донецка Алексей Кулемзин. Данную информацию распространило новостное агентство «АННА-Ньюс».
Кулемзин опубликовал в своём телеграмм-канале сообщение: «Поступила анонимная информация о минировании здания администрации Киевского района города. Спецслужбы выехали на место». Позже, его представитель пояснил: «В ходе проверки здания администрации Киевского района Донецка спецслужбами было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Пострадавших нет».
Напомним, 28 января в городе уже проверяли административные и культурные здания на наличие взрывоопасных предметов после анонимных сообщений о минировании.
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