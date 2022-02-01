Спецслужбы Украины заложили взрывное устройство в районом административном здании в Донецке?

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1 февраля 2022, 18:05

Фото: Соцсети

О минировании здания администрации Киевского района столицы ДНР сообщил прессе мэр Донецка Алексей Кулемзин. Данную информацию распространило новостное агентство «АННА-Ньюс».

Кулемзин опубликовал в своём телеграмм-канале сообщение: «Поступила анонимная информация о минировании здания администрации Киевского района города. Спецслужбы выехали на место». Позже, его представитель пояснил: «В ходе проверки здания администрации Киевского района Донецка спецслужбами было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Пострадавших нет».

Напомним, 28 января в городе уже проверяли административные и культурные здания на наличие взрывоопасных предметов после анонимных сообщений о минировании.

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