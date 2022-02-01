На фоне кризиса в отношениях с НАТО, Россия проводит учения ракетчиков и сил ПВО в приграничных с Украиной областях

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1 февраля 2022, 17:51

Фото: Соцсети

Под Воронежем пройдут учения двусторонние учения Сухопутных сил ПВО Западного военного округа. В них задействуют выше 500 военных специалистов и 40 единиц боевой техники. Противника будут имитировать фронтовые бомбардировщики Су-34. Ранее в Курской области были проведены учения ракетчиков. Информацию распространило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ЗВО.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО)сообщили: «Подразделения сухопутной противовоздушной обороны (ПВО) и оперативно-тактической авиации Западного военного округа приступили к двустороннему тактическому учению в Воронежской области… Всего к учению привлечено свыше 500 военнослужащих, а также более 40 ед. вооружения, военной, специальной и авиационной техники Западного военного округа",- заявили в пресс-службе… Основная цель планового двухстороннего учения - проверка работоспособности средств воздушной обороны в Центральном Черноземье… В качестве условного врага выступят экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые для поддержания условий реального столкновения проведут полеты на различных высотах, скоростях, а также отработают маневры по уклонению от средств ПВО».

Перед началом учений подразделения ПВО ВС были подняты по тревоге и вышли в рай несения боевой службы, совершив многокилометровый марш.

Ранее в Курской области расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», выполнившими электронные пуски ракет скоплениям войск и техники условного противника. Маневры проводились на полигоне «Постоялые дворы», в них задействовали около 300 военных специалистов общевойсковой армии ЗВО и свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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