Новые российско-белорусские военные учения покажут, что значит «Союзная решимость»

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1 февраля 2022, 15:32

Фото: Соцсети

Манёвры «Союзная решимость-2022» пройдут в Белоруссии с 10 по 20 февраля. Объединённые силы отработают задачи по обеспечению военной безопасности двух стран и противодействие терроризму. Об этом в ходе селекторного совещания рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, информирует новостное агентство «Интерфакс».

Министр заявил: «В период с 10 по 20 февраля на пяти белорусских полигонах состоится совместное учение «Союзная решимость - 2022». В ходе учения будут отработаны задачи по обеспечению военной безопасности союзного государства и противодействию терроризму… «Союзная решимость-2022» состоятся в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства, которая проводится в соответствии с решением президентов России и Белоруссии».

Стоит отметить, что манёвры пройдут на фоне сильнейшего кризиса в отношениях России и НАТО.

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