Российский военный флот начал серии крупномасштабных учений

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1 февраля 2022, 15:18

Фото: Соцсети

Для начала Тихоокеанский флот (ТОФ) начнёт манёвры в акваториях Японского и Охотского морях, о чём уже известила сообщила пресс-служба ТОФ. Следом ДИМК МО РФ сообщает о серии учений Военно-морского флота РФ, в которых будет задействовано более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, а также свыше 10 тыс. военнослужащих.

ТОФ сформировал оперативную ударную военно-морскую группу, в состав которой вошли корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и корабль управления «Маршал Крылов». Он станет базовой для проведения учений последовательно в двух морях. Кроме того, в манёврах задействуют малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера. Они вместе отработают маневрирование, взаимодействие с морской авиацией, организацию противовоздушной обороны оперативной группы. В конце учения пройдут стрельбы из корабельных артиллерийских установок по морским целям и зенитными ракетными комплексами по ракетам-мишеням.

Главной задачей учений проверить готовность ТОФ в обеспечении безопасности морских коммуникаций и районов, где ходят торговые суда.

Напоминаем, что ещё 20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. моряков, морпехов и лётчиков. Манёвры охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

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