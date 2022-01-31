Польша снизойдёт до Украины и подарит ей нескольких десятков тысяч старых мин

Аргументы Недели → Армия 13+

31 января 2022, 17:44

Фото: Соцсети

Скорее всего речь идёт не о патронах к стрелковому оружию, поскольку даже для Польши это будет подчёркнуто мелко. О передаче Варшавой - Киеву десятков тысяч каких-то там необъявленных боеприпасов сообщает новостной портал EADaily. Возможно, Польша отдаст свой запас старых мин.

Столь необычную новость сообщил прессе глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. По его словам, речь идёт «о нескольких десятках тысяч штук боеприпасов исключительно оборонительного характера». То есть, это даже не артиллерийские снаряды, которые в равной степени можно отнести к наступательному оружию. Единственно, что приходит в голову - Варшава намеренна поделиться с Украиной своими запасами старых мин как противотанковых, так и противопехотных.

Иначе зачем бы полякам делать из всего этого секрет. Напоминаем, что противопехотные мины находятся под запретом для боевого использования в соответствии с Оттавской конвенцией от 3 декабря 1997 года.

Солох подчеркнул: «Речь идет не только о политической поддержке, но и о материальной помощи как в гуманитарном, так и в военном измерении. Господин президент (Дуда - ред.) после консультаций с президентом Зеленским, с правительством поддержал идею также предоставления военной поддержки Украине».

Накануне стало известно, что официальный Киев буквально выпросил у Варшаву военную помощь. Это сделал лично украинский министр обороны Алексей Резников в интервью польским медиа он выразил надежду, что, возможно, Польша все же «сможет что-нибудь передать Украине, не ослабляя собственных оборонных возможностей».

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