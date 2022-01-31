Авиация Израиля обстреляла проиранских боевиков на севере Дамаска

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31 января 2022, 15:32

Фото: Соцсети

Израильские ВВС атаковали места дислокации и склады с оружием шиитского движения «Хезболла» к северо-востоку от Дамаска. Об этом сообщает новостные агентства «Интерфакс» и «АННА-Ньюс», ссылаясь на телеканал Al Hadath и агентство SANA.



Отмечается, что авиаударам подверглись цели в окрестностях города Эль-Кутейфа в Каламунском нагорье. Очевидцы рассказали, что слышали там по меньшей мере пять мощных взрывов. Известно о разрушениях и потерях в рядах Хезболлы.

Также стало известно, что сирийским ПВО удалось перехватить израильские некоторые ракеты, класса «воздух - поверхность».

Атака израильской авиации прошла через несколько часов после того, как силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) рано утром в понедельник перехватили и уничтожили баллистическую ракету, пущенную по их территории йеменскими повстанцами-хуситами.

Командование ВС Сирии ранее сообщило об израильских авиаударах, нанесённых в 03:05 по местному времени «на подступах к Дамаску», в свою очередь, говорит об отражении нападения и об уничтожении части ракет средствами ПВО.



Источники также уточняют, что израильские ВВС совершили атаку из воздушного пространства Ливана, со стороны ливанского военного аэродрома Райяка, нанеся «ограниченный материальный ущерб».

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