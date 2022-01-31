«The Halo trust» - саперы или шпионы с миноискателями?

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31 января 2022, 15:26 Юрий Кнутов

Фото: «The Halo trust» на Украине

Согласно официальной информации, компания The HALO trust («Хэйло траст») является американо-британской благотворительной организацией. Аббревиатура HALO расшифровывается как «Hazardous Area Life-Support organization» или «Организация жизнеобеспечения в опасных зонах». По американскому законодательству HALO Trust имеет статус неправительственной некоммерческой организацией (НКО) в форме компании. Три офиса организации находятся в различных местах – два в Великобритании (Шотландия и графство Англия, Лондон) и еще один в США (Вашингтон).

По данным сайта HALO Trust организация занимается разминированием территорий в странах, в которых шли боевые действия. Ее сотрудники осуществляют разведку потенциально опасной местности, обезвреживают мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Как правило, разминирование осуществляется вручную или с помощью тяжелой техники. Важное место в деятельности компании занимает утилизация боеприпасов. Для проведения разминирования обычно привлекаются саперы из числа местных добровольцев. Кроме того, HALO Trust организует обучение гражданских лиц мерам безопасности. Еще одна задача, которую выполняет организация - оценка угрозы влияния мин и взрывоопасных предметов на социально-экономическое положение населения и окружающую среду.

БОЕВОЙ ПУТЬ HALO Trust

Компания HALO Trust была создана в 1988 г. незадолго до завершения советско-афганской войны. Ее основатель - бывший полковник британской армии и член палаты лордов Колин Кэмпбелл Митчелл. Первый боевой опыт он получил в конце Второй мировой войны в Италии. Затем Митчелл принимал активное участие в военных конфликтах в различных горячих точках. В завершение военной карьеры полковник выполнял функции военного советника у контрас в Никарагуа и в бандформированиях в Афганистане. По инициативе Митчелла первую свою операцию сотрудники организации HALO Trust провели на афганской земле, где занимались разминированием на подконтрольных моджахедам территориях и фактически принимали участие в войне против советских войск. Еще одним основателем компании HALO Trust стал Гай Уиллоуби. В свое время он служил младшим офицером в элитной части британской гвардии, а затем работал в Африке, где был связан со структурами ЕС по оказанию помощи голодающим. Деятельность компании во многом закрыта. Для заинтересованных лиц предоставлена возможность отправить электронное письмо с указанием конкретного вопроса, предложения и своих данных либо позвонить и уточнить возможность устроиться на работу. Общение руководства компании со СМИ происходит эпизодически и носит односторонний характер. Как правило, представитель организации делает перед журналистами заявление, игнорируя при этом любые вопросы.

В штате HALO trust насчитывается до 8,5 тысячи саперов. В основном, это местные добровольцы. Все они предварительно проходят специальную подготовку под руководством инструкторов компании. Численность британо-американского персонала небольшая.

Официальные лица из HALO trust на всех уровнях заявляют, что деятельность организации осуществляется на безвозмездной основе.

В 1997 г. компания получила мощную поддержку со стороны принцессы Уэльской Дианы, которая побывала в Анголе и посетила места, где шло разминирование. Многие страны облетело фото, на котором Диана стоит в бронежилете с надписью «HALO Trust». Через некоторое время принцесса Уэльская провела крупную акцию в СМИ против использования противопехотных мин, в которой ей активно помогала организация саперов. Мощная PR-кампания позволила увеличить количество благотворителей. Кроме Великобритании к финансированию HALO Trust подключились правительства США, Германии, Дании и еще ряда европейских государств. Частные пожертвования в адрес организации минимальны. После гибели принцессы Дианы HALO Trust покровительствует ее сын принц Гарри. Он не раз лоббировал интересы компании в правительствах Великобритании и других стран. Благодаря поддержке королевских особ HALO Trust получила возможность работать в ранее закрытых для Соединенного Королевства районах мира.

И СЕЙЧАС

В настоящее время представители компании осуществляют свою деятельность в 23 государствах, в том числе в Анголе, Гвинее-Бисау, Сомали, Зимбабве, Афганистане, Боснии и Герцоговине, Грузии, Косово, Нагорном Карабахе, Украине, Камбодже, Лаосе, Мьянме, Шри-Ланке, Колумбии, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе, Ираке, Ливии, Сирии, на Западном берегу реки Иордан и в Йемене.

Несмотря на реальную помощь небогатым странам в разминировании репутация HALO Trust сильно подпорчена. Ряд государств обвинили организацию в шпионской деятельности.

Так, в 1997 г. сотрудники организации, подданные Великобритании Чарли Эммс и Николас Ноббс, а также гражданин Зимбабве Томас Дибб, под видом бизнесменов прибыли в Москву. Затем они якобы «для торговли товарами для села» нелегально отправились в Чеченскую Республику. За время нахождения на контролируемой боевиками территории представители HALO Trust обучили минно-взрывному делу более 100 членов незаконных вооруженных формирований. По данным ФСБ России группой из HALO Trust была проведена «полномасштабная топографическая разведка всей территории ЧР с привязкой населенных пунктов к натовской системе координат». Сотрудники организации «занимались сбором разведданных военно-политического характера, сбором и описанием фрагментов российских вооружений, создали сеть осведомителей из местных жителей».

Кроме того, группа из HALO Trust «контрабандой доставляла в Чечню спецтехнику, средства связи и военное имущество для боевиков». В то время российским контрразведчикам удалось получить видео и документальные отчеты британских «бизнесменов» своим кураторам в Великобритании и США. По сути, это была самая настоящая разведсводка. Она включала в себя результаты топогеодезического и инженерного обследования территории Чеченской Республики, которую на тот момент контролировали бандформирования. В отчете были указаны координаты минных полей, мостов, объектов инфраструктуры, места дислокации российских войск. Указывалось, что в селах создана сеть информаторов, перечислялись их кодовые имена. Особого внимания заслуживает высочайшая точность определения координат различных объектов. Этого можно было добиться только при использовании военного варианта приемников спутниковой навигационной системы NAVSTAR (NAVigation System using Timing And Ranging). В свое время она использовалась странами НАТО для нанесения высокоточных бомбовых ударов по Сербии и Ираку. По оценкам ФСБ России основной миссией группы HALO Trust в Чеченской Республике была подготовка данных для размещения в регионе войск НАТО, которые должны были прибыть туда под видом миротворцев.

Не меньше вопросов возникает к деятельности HALO Trust в Абхазии. Как известно, республика не признана странами Запада. Несмотря на это Великобритания, США и ряд европейских государств в течение последних 15 лет ежегодно выделяют компании более двух миллионов долларов на разминирование этой небольшой страны. Возникает резонный вопрос, откуда такая щедрость? Все становится на свои места, если вспомнить чем занимались британо-американские «саперы» в Чеченской Республике.

Еще одна скандальная история произошла весной 2021 г. в Нагорном Карабахе. Здесь HALO Trust проводила разминирование районов пострадавших во время армяно-азербайджанского конфликта 1988 – 1994 гг. По информации специального представителя президента Нагорного Карабаха Бориса Авакяна сотрудники HALO Trust якобы для ускорения проведения работ получили у армянской стороны детализированную карту минных полей, расположенных в Нагорном Карабахе, с последними изменениями. Позднее выяснилось, что руководящий персонал HALO Trust передал секретную карту спецслужбам Турции, а те, в свою очередь, азербайджанской армии, которая смогла успешно обойти все заминированные участки. В Нагорном Карабахе против ряда лиц организации возбуждено уголовное дело.

НА УКРАИНЕ

В 2015 г. HALO Trust открыла свое представительство на Украине. Вскоре организация приступила к работе на подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей. С 2016 г. деятельность HALO Trust на Донбассе велась на полулегальной основе, но после принятия закона «О противоминной деятельности в Украине» компания получила официальный статус.

Несмотря на декларируемые на сайте организации и в некоторых СМИ благородные цели в декабре 2019 г. HALO Trust вновь оказалась в центре скандала. На этот раз «саперов» обвинили в обучении специально отобранных украинцев, включая женщин, ведению минно-подрывной и диверсионно-разведывательной деятельности.

Не так давно украинский инсайдер известный под ником «Джокер ДНР» опубликовал в своем Telegram-канале ряд секретных материалов, касающихся деятельности HALO Trust на Востоке Украине. Надо сказать, что этот Telegram-канал подобного рода материалы печатает не впервые. По информации «Джокер ДНР» документы были получены группой хакеров под названием Limma, а затем переданы инсайдеру. В Сеть попали материалы, касающиеся участия компании HALO Trust в разминировании подконтрольных ВСУ районов Донбасса в 2021-м году. Telegram-канал опубликовал карты и расшифровку планов по разминированию. Кроме того, «Джокер ДНР» раскрыл человека, который является куратором организации HALO Trust в городе Краматорск Донецкой области. Это некий Arkadya Zakaryan 1972 г. р., уроженец города Степанакерт (Нагорный Карабах). Его основная задача – вербовать персонал для компании HALO Trust. Непосредственно подбором и оформлением сотрудников занимается некая Виктория, которая также работает на организацию. «Джокер ДНР» разместил в своем Telegram-канале номер телефона и адреса страниц Закаряна в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» предупредив подписчиков, что за этим человеком стоят англосаксонские спецслужбы.

Согласно опубликованным в Сети документам для деятельности HALO Trust на Донбассе МИД Великобритании в прошлом году выделил 2 561 346 фунтов стерлингов. Еще 3 000 000 евро предоставил Европейский союз. Деньги были направлены через Фонд по урегулированию конфликтов, стабильности и безопасности на Украине (CSSF).

Опубликованный в Сети финансовый отчет HALO Trust показывает, что за первое полугодие 2021 г. компанией было истрачено 46 % или 1 178 219 фунтов от выделенных Великобританией на год средств, а также 36 % или 1 062 612 евро от выделенной Евросоюзом годовой суммы.

Из отчетных документов стало известно, что за первые полгода 879 209 фунтов (70% из выделенных на 6 месяцев средств) и 561 187 евро (50% из выделенных на полугодие средств) были использованы компанией на административные расходы и выплату заработной платы сотрудникам. Несложный расчет показывает, что через 6 месяцев деятельности украинского отделения HALO Trust на счетах организации должно было остаться 299 010 фунтов и 501 425 евро. То есть сумма близкая к 900 тыс. долларов.

НА ДОНБАССЕ

Если проанализировать размещенные HALO Trust в украинских СМИ объявления о приеме на работу, то можно установить, что труд одного сапера в компании ежемесячно оценивается в сумму от 300 до 550 фунтов или от 350 до 650 евро.

Учитывая, что за отчетный период продолжительностью 6 месяцев компания обезвредила более 40 мин и 350 боеприпасов, становится ясно, что за месяц в среднем обезвреживается примерно 7 мин и 60 снарядов, что можно считать очень скромным результатом. Это означает, что в штате компании HALO Trust на Донбассе работает чуть больше десятка саперов, на которых сумму в почти 900 000 долларов уж никак не истратишь. Естественно, возникает мысль о возможных злоупотреблениях руководителей отделения компании на Украине и возможных хищениях с их стороны. В то же время даже не специалисты знают, что британское и американское налоговое законодательство одно из самых жестких в мире. Поэтому в организации HALO Trust просто так «отмывать» официальные пожертвования правительств ведущих стран Запада никто не решится. В связи с этим возникает законный вопрос, а на что же все-таки пошли почти 900 тыс. долл. и почему соответствующие финансовые контрольные органы Великобритании и США это не интересует? Ответ дает все тот же украинский инсайдер «Джокер ДНР». Он, в частности, пишет: «HALO Trust – британо-американская организация, которая занимается разведывательной и диверсионной деятельностью, а также подготовкой диверсантов в разных странах, входящих в сферу их интересов. И, конечно же, вся эта деятельность направлена против России…».

Многое говорит о том, что якобы сэкономленные компанией деньги в размере почти 900 000 долларов в действительности пошли на подготовку тщательно отобранных на Востоке Украины лиц, которых обучают не саперной, а минно-подрывной и диверсионно-разведывательной деятельности против ЛДНР. Вероятнее всего в их число входят представители запрещенных в России националистических батальонов, печально прославившиеся своей жестокостью по отношению к мирному населению.

Из периодически просачивающейся в СМИ информации становится ясно, что американо-британская организация HALO Trust используется ЦРУ и МИ-6 в качестве надежной «крыши» для прикрытия разведывательных операций в странах пребывания, в том числе и на Украине. Гуманитарная вывеска и покровительство Британского королевского двора обеспечивают ей финансирование со стороны правительств Западных государств. Спекулируя на человеческом горе, кадровые разведчики занимаются сбором информации о военных объектах и инфраструктуре страны пребывания, составляют высокоточные топографические карты, уточняют возможные места залежей полезных ископаемых. Кроме того, они готовят доклады о политическом положении в регионе. Важную роль теневая часть организации HALO Trust отводит незаконной деятельности по подготовке минеров-подрывников и диверсантов, которых под видом саперов или инструкторов по безопасности обучают ведению подрывных операций на территориях, контролируемых оппозиционными силами.

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