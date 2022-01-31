Политики США перенесли дату начала войны между Россией и Украиной с середины на конец февраля

Аргументы Недели → Армия 13+

31 января 2022, 10:41 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Президент Байден сделал странную оговорку на брифинге с журналистами, заявив, что в случае частичного вторжения Америка будет договариваться с Россией. Возможно, это связано с тем, что США «послали» РФ в письменном виде в вопросах безопасности, начертанных Кремлём. И теперь Вашингтон не знает, что с этим делать. Тем временем Штаты закончили ранее запланированную поставку вооружений в Киев. Последняя партия амуниции, боеприпасов, ПТРК и ПЗРК весит 80 тонн и стоит 50 млн. долл. Пока Украина и Запад наращивают силы для войны с Москвой, Россия готовится к военным учениям на территории Белоруссии. А ВМФ РФ - к манёврам в Атлантике.



В Вашингтоне уже назвали новую дату начала российско-украинской войны. В очередном пророчестве сказано, что она может разразиться уже не в середине, а в конце февраля. 28 числа США объявили о последней поставке вооружений, боеприпасов и амуниции Киеву. Общий вес этой партии составил 80 т, а стоимость 50 млн. долл. Фотографии, опубликованные на сайте правительства США, подтверждают, что Киеву также отправлены средства поражения хорошо укреплённых фортификационных сооружений SMAW-D, M141 Bunker Defeat Munition (BDM). А это в чистом виде наступательное оружие. Ранее правительство Канады приняло решение о выделении 340 млн долларов на немедленную поддержку Украины и на продление операции UNIFIER еще на три года - до конца марта 2025 года, и увеличение количества личного состава учебной миссии на Украине до 400 человек.



Запад объяснил накачивание Незалежной оружием не ради того, чтобы она одержала победу, сие в принципе невозможно. Но функционеры в США и других странах НАТО рассчитывают на сильное кровопускание, и неприемлемые потери в российских ВС. Готовность ВСУ наступать на Донбассе подтверждают данные разведки НМ ДНР. Представитель ополчения полковник Басурин сообщил в ходе брифинга: «Дополнительно к уже созданной группировке, насчитывающей около 120 тыс. штыков, на территорию Донбасса командование ВСУ планирует перебросить три бригады: 72-ю отдельную механизированную, 10-ю отдельную горно-штурмовую и 80-ю десантно-штурмовую. Военные эксперты называют эти подразделения самыми боеспособными в ВСУ. Они недавно были доукомплектованы «живой силой», вооружением, военной техникой и боеприпасами на 100%. И провели тренировки с личным составом на боевое слаживание».



США по-прежнему планируют перебросить дополнительные 8,5 тыс. штыков в Восточную Европу. Кроме того, 5000 бойцов Корпуса морской пехоты США в ближайшее время будут направлены в Норвегию. При необходимости Пентагон может использовать почти 64 тыс. своих военнослужащих, 40 военных кораблей ВМС США, 175 самолетов ВВС США и 90 танков Армии США для сдерживания России. Однако, по мнению экспертов, этих сил явно недостаточно даже для того, чтобы просто припугнуть «русского медведя».



Тем временем Россия готовится к проведению совместных учений в Белоруссии, куда были переброшены силы и средства ВС РФ. В частности, для обеспечения ПВО/ПРО в Белоруссию прибыли два дивизиона ЗРК С-400, дивизион ЗРПК «Панцирь» и 12 самолётов Су-35 поколения 4++. Российский ВМФ готовится к проведению учений в Атлантике. Но, по просьбе правительства Ирландии, Минобороны РФ перенесло место проведения манёвров подальше от берегов «зелёного острова», чтобы не мешать местным рыбакам заниматься своим промыслом.



Что касается предполагаемого вторжения России в Незалежную. Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, находясь в Санкт-Петербурге, однозначно завил, что это «полная нелепость».





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