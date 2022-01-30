Патрушев: что Россия угрожает Украине - полная нелепость

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30 января 2022, 16:46

Фото: Соцсети

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы со стороны Москвы нет. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на официальный источник.

В частности, Патрушев заявил: «В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине - полная нелепость, нет никакой угрозы… Не хотим мы войны, она нам совершенно не нужна. Те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные измышления, а мы должны доводить информацию, что нам такое развитие событий не подходит…

Сами украинцы, уже в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет. Но американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца. Их не волнует - будут какие потери с каждой из сторон или не будут».

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