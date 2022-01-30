Зачем глава военного ведомства Канады Анита Ананд прилетела на Украину

Аргументы Недели → Армия 13+

30 января 2022, 16:41

Фото: Соцсети

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд прибыла в воскресенье на Украину с двухдневным визитом. Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Минобороны Незалежной.

Конечно же, предусмотрена встреча Ананд с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. О чём будут говорить политики, не имеющие никакого отношения к военной службе?

Минобороны Незалежной сообщает: «Ранее правительство Канады приняло решение о выделении 340 млн долларов на немедленную поддержку Украины и на продление операции UNIFIER еще на три года - до конца марта 2025 года, и увеличение количества личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек». То есть будут решаться чисто политические вопросы, которые, впрочем, станут причиной кровопролития. Не военные начинают войны, им остаётся только погибать в них, в борьбе за мир.

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