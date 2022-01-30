Самолёты разведки Армии США получили новые умные радары

Аргументы Недели → Армия 13+

30 января 2022, 15:19

Фото: Соцсети

Согласно пресс-релизу Управления по разведке Армии США, на самолёты разведки этого ведомства будут установлены новые системы радиоэлектронной борьбе дальнего действия (LRR-E), версия прототипа LRR. LRR-E способен обнаруживать движущиеся цели с использованием двух типов индикации, движущихся целей (MTI). Индикация движущихся целей на земле (GMTI) для сканирования более крупных типов целей, таких как транспортные средства, и индикация движущихся целей (DMTI) для фокусировки на более мелких целях, таких как люди.

Руководитель LRR для PM MARSS Брайан Фарли пояснил: «Во время сканирования области оператор увидит точки, наложенные на карту, которая регистрирует местоположение цели… Используя индикацию поперечного сечения радара (RCS), оператор может определить, насколько большой может быть цель и как быстро она может двигаться».

LRR-E также может работать с радаром с синтезированной апертурой (SAR), отдельным режимом радара, который обеспечивает трехмерное представление радиочастотного спектра физической среды. Это позволяет оператору видеть местность, как через «линзу» радара.

LRR-E изготовлен на базе радара для транспортных десантных средств (VADER). В то время как VADER использует радиочастоту Ku-диапазона, LRR-E использует частоту X-диапазона. Это позволяет LRR-E обеспечивать гораздо большую дальность обнаружения, чем VADER.

Еще одна особенность, которая делает LRR-E уникальным, заключается в том, что антенна не имеет механического поворота. В отличие от некоторых других радаров из линейки PD SAI, таких как легкий тактический радар (STARLite), в LRR-E не используется подвесная антенна.

Фарли уточнил: «Это изменение преследует несколько целей… Поскольку механические, подвесы имеют тенденцию ломаться получается, что чем меньше деталей датчика, которые могут сломаться, тем меньше деталей нужно будет заменить».

PD SAI планирует произвести три системы LRR-E и установить их на три самолета Airborne Reconnaissance Low-Enhanced (ARL-E). Первая система LRR-E была поставлена на вооружение в апреле 2018 года, а третья система должна быть передана разведке Армии США в середине-конце 2022 года.

ARL-E — это пилотируемый воздушный комплекс ISR, интегрированный в самолет de Havilland Canada-8 (DHC-8), предназначенный для своевременной, точной и гарантированной поддержки тактических сил в полном спектре предоставления военной информации. Он обеспечивает постоянную возможность вести широкомасштабное наблюдение и/или сфокусированный обзор, направленный на точечные или групповые на цели. В распоряжении оператора: электрооптическое/инфракрасное (EO/IR)/полномасштабное видео (FMV), многорежимный радар, надежный коммуникационный интеллект (COMINT), бортовой компьютер, перекрестный сигнал датчика и передача информации через рабочие станции с поддержкой Distributed Common Ground System-Army (DCGS-A).

Помощник менеджера по продукции ARL-E Мэтт Перри отметил: «По сравнению с VADER модуль LRR-E на 3,5 фута длиннее и весит более чем в два раза больше… Поскольку ARL-E является более крупной платформой по сравнению с другими платформами в линейке PD SAI, она может работать с более крупным датчиком LRR-E».

Разработанный с возможностью быстрой реконфигурации, позволяющей использовать пять различных конфигураций датчиков, ARL-E предоставляет возможность командирам, управляющим боем, настраивать набор датчиков для конкретных задач по мере необходимости.

PD SAI предполагается интегрировать LRR-E в первый ARL-E весной 2022 года, а летные испытания начнутся этим летом. PD SAI также изучает возможность применения LRR-E для будущих платформ, а также для поддержки среды многодоменных операций (MDO).

Поясняем, PD SAI — это программа исполнительного управления разведки, радиоэлектронной борьбы и датчиков (PEO IEW&S), отвечающая за разработку, приобретение, развертывание и обеспечение поддержки жизненного цикла тактически важных датчиков воздушной разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), которые обеспечивают осведомленность о пространстве боевых действий и превосходство.

PEO IEW&S разрабатывает и интегрирует датчики и данные датчиков в различных технологиях, обеспечивая военнослужащим полное представление о поле боя.

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