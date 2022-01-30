США завершили запланированную поставку оружия на Украину

Аргументы Недели → Армия 13+

30 января 2022, 14:50 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

На неделе на Украину прибыла партия военного груза обобщим весом 80 тонн. Это финальная поставка переносных противотанковых комплексов «Джавелин», ракет к ним и других вооружений и амуниции, стоимостью около 50 миллионов долларов. Об этом сообщает интернет-издание MailOnLine, ссылаясь на официальные источники.

Поставка также включала гранатометы и боеприпасы к ним, а также другие системы нелегальную амуницию, которая идёт в комплекте к противотанковому и зенитному оружию, уже отправленному Великобританией, Эстонией, Латвией и Литвой.

Помимо «Джавелинов» Украине были переданы американские ракеты «Стингер», использующие аналогичную технологию для уничтожения самолетов и вертолетов, а также британские ракеты NLAW — еще один вид противотанковых ракет.

Хотя такое оружие вряд ли окончательно склонит конфликт в пользу Украины, оно предназначено для того, чтобы причинить «карательные потери силам Путина» и сделать любое вторжение как можно более дорогостоящим и кровавым для Москвы.

Председатель США Генерал Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предупредил о массовых жертвах на Украине и в Восточной Европе, если Россия нападет крупными силами.

Там за океанами хотят, чтобы российская армия несла невосполнимые потери. Россия просто обязана адекватно ответить на данный вызов и обеспечить тотальные потери личного состава военных контингентов США, Британии и других стран НАТО, находящегося сейчас на Украине. Запад должен почувствовать, на себе груз ответственности за те деяния, что творил на территории бывшего Советского Союза за последние 30 с лишним лет. Только горы трупов их солдат способны охладить пыл западных ястребов.

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