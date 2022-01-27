Литовкин: Россия должна не только вооружить ополчение Донбасса, но и помочь ему освободить территории республик и Причерноморье

Аргументы Недели → Армия 13+

27 января 2022, 16:36 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев сообщил, что его партия обратилась к политическому руководству страны с просьбой оказать военную помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) в виде поставок вооружений и боеприпасов. Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил о том, что Россия должна оказать поддержку республикам в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии. Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил газете «Аргументы Недели» значение вышесказанного и обрисовал свой взгляд на решение проблемы.

Военный эксперт, сотрудник ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил газете «Аргументы Недели»: «Они (ЛНР и ДНР - ред.) просили средства ПВО, это в. первую очередь наверно «ТОР-М2», вместе с инструкторами, безусловно, потому что сами ополченцы этой техникой не владеют. Им также нужны системы радиоэлектронной борьбы и. системы разведки. Не исключаю, что они нуждаются в системах залпового огня и в тяжёлых огнемётных системах «ТОС» (ТОС -1 «Буратино» или ТОС-1А «Солнцепёк»)».

Последовал вопрос корреспондента: «Если Киев пойдёт в наступление, ополчение Донбасса сами смогут отразить его?»

Виктор Литовкин ответил: «Сами они не справятся. Думаю, что мы должны вмешаться, там проживает 600 тыс. наших граждан. При этом необходимо освободить не только территории Луганской и Донецкой областей до их административных границ времён СССР. Изгнать украинских оккупантов нужно из Херсонской, Николаевский, Запорожской и Одесской областей».

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