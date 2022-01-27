Россия создаёт в Белоруссии группировку ПВО из двух дивизионов ЗРК С-400 и 12 истребителей Су-35

Аргументы Недели → Армия 13+

27 января 2022, 13:57

Фото: Соцсети

В Белоруссии создается достаточно мощная группировка сил противовоздушной обороны (ПВО)в рамках проведения совместных учений «Союзная решимость-2022». В нее войдут два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и 12 многофункциональных истребителей-перехватчиков Су-35 поколения 4++. Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова экс-заместителя начальника Главного штаба войск ПВО и экс-заместителя главкома ВВС России генерал-лейтенанта в отставке Айтеча Бижева.

В частности, Бижев заявил: «Двух дивизионов С-400 достаточно, чтобы, например, обеспечить противовоздушную оборону Минска… При помощи российских истребителей Су-35 и систем С-400 на учениях будет создано мощнейшее авиационное и противовоздушное прикрытие. С учетом того, что учения всё-таки носят локальный характер, видимо, и задачи будут поставлены локальные. Но расчеты С-400 приобретут бесценный опыт перемещения на большое расстояние, развертывания и включения в состав единой системы ПВО России и Белоруссии». Он также сказал, что С-400, развернутые на учениях, смогут контролировать достаточно большое воздушное пространство, причем не только Белоруссии.



Минобороны РФ сообщило 27 января, что в Белоруссию на учения «Союзная решимость-2022» были перебазированы истребители-перехватчики Су-35 поколения 4++ из состава ВВС Восточного военного округа (ВВО). На этот счёт заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, еще 18 января сказал: «Всё зависит от поставленных задач и от того, где будут стоять С-400. Если они будут стоять, например, у границы с Польшей — это одно. Если будет стоять задача прикрыть Минск, это другое. Но в любом случае, С-400 может обеспечивать прикрытие в радиусе до 450 километров».

В МО РФ уточнили: «После ознакомления с маршрутами полётов в воздушном пространстве над территорией Республики Беларусь, экипажи многофункциональных истребителей Су-35С заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости