Морская авиация БФ усилена звеном новых многоцелевых истребителей Су-30СМ2

Аргументы Недели → Армия 13+

27 января 2022, 13:32

Фото: Соцсети

Смешанный авиационный полк Балтийского флота (БФ), дислоцирующийся на территории Калининградской области, получил четыре новых многоцелевых истребителя Су-30СМ2. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО). Усиление морской авиации БФ происходить как нельзя кстати, на фоне взрывоопасного осложнения отношений России и НАТО.

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев по этому поводу заметил: «Балтийский флот с поступлением новых самолетов существенно повысит свою боевую мощь. Летчики уже прошли соответствующую подготовку и в ближайшее время начнут осваивать новые машины».

Самолеты совершили перелёт с заводского аэродрома в Иркутске, в Калининградскую область. До этого полк пополнялся самолетами поколения 4+ Су-30СМ только в 2018 году. Сейчас усиление морской авиации БФ весьма актуально, учитывая, что НАТО наращивает авиационную группировку в странах Балтии, а Польша и Финляндия обновляют свои ВВС истребителями пятого поколения F-35.

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