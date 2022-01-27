COVID-19 лишь предтеча идеального американского биологического оружия, или уже таковым является?

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27 января 2022, 13:17 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Доктора Питера Дашака, причастного к созданию вируса SARS-CoV-2 обвиняют в том, что он является агентом ЦРУ. Об этом сообщает NaturalNews.com. Организация Альянс EcoHealth в которой доктор Дашак является президентом - не более чем «прикрытие» для работы бранча Центрального разведывательного агентства США. Тот факт, что КоВид19 поражает не всех одинаково, указывает на его специальное нацеливание на определённые маркеры в ДНК человека. Для современной генной инженерии вполне по силам воплощение этого эффекта. Безусловно данный вирус уже сам по себе является биологическим оружием, возможно промежуточным, недостаточно совершенным. За ним последует создание идеального биооружия, поражающего неумолимо и точечно.

Доктор Эндрю Хафф, вице-президент EcoHealth Alliance (EHA), утверждает, что президент этой фирмы, доктор Питер Дашак, который организовывал финансирования исследования SARS-CoV-2 в китайском Уханьском институте вирусологии, признался, что он работает на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и что компания является «прикрытием» для ЦРУ. Согласно отчету, подробно описанному на Substack независимым журналистом Канекоа - Хафф получил докторскую степень в области гигиены окружающей среды со специализацией в области новых заболеваний, прежде чем он стал заместителем вице-президента и затем президентом EcoHealth Alliance. Работая в фирме, он говорит, что ему было поручено найти «новые методы бионаблюдения», анализа данных и визуализации для выявления новых заболеваний. На деле, эта организация могла заниматься разработкой биооружия.

РАБОТА ЦРУ

Компания Альянс EcoHealth, которую возглавляет Дашак, получает финансирование от ряда правительственных учреждений США, включая Национальный институт здравоохранения и Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, последний возглавляет главный медицинский советник Джо Байдена, доктор Энтони Фаучи. Альянс EcoHealth, - отмечает Канекоа, - сотрудничал с доктором Ральфом Бариком из Университета Северной Каролины, а также с доктором Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии для проведения исследований функций вирусов, переносимых летучими мышами, обнаруженных в Китае до начала пандемии COVID-19. Дашак руководил скринингом «тысяч образцов летучих мышей на новые коронавирусы», который также включал «скрининг людей, которые работают с живыми животными». Он сам и рассказал, что, по его мнению, EcoHealth Alliance на самом деле является «подставной организацией ЦРУ», которая использовалась для сбора разведданных правительством США. Однако по мнению Канекоа EcoHealth Alliance занималась сбором вирусных образцов и разведданных о зарубежных лабораторных мощностях.

Фото: Доктор Дашак

Организация вряд ли могла бы существовать без внешнего финансирования, здесь было обычным делом увольнять сотрудников с приливами и отливами федерального или «частного» ассигнования. Питер делал или говорил что угодно, чтобы получить деньги под тот или иной проект.

На форуме 2016 года, посвященном «возникающим инфекционным заболеваниям и следующей пандемии» президент EcoHealth Alliance Питер Дашак поведал коллегам: «Мы обнаружили коронавирусы у летучих мышей, целый ряд, некоторые из них выглядели очень похожими на атипичную пневмонию. Поэтому мы секвенировали спайк-белок: белок, который прикрепляется к клеткам. Тогда мы... Ну, я не делал эту работу, но мои коллеги в Китае сделали эту работу. Вы создаете псевдочастицы, вы вставляете спайковые белки из этих вирусов, смотрите, связываются ли они с клетками человека. На каждом шагу этого исследования, вы все ближе и ближе приближаетесь к тому, что вирус действительно может стать патогенным у людей. В конечном итоге вы получаете небольшое количество вирусов, которые действительно выглядят, как убийцы». В результате он получил более 118 млн долл. в виде грантов и контрактов от федеральных агентств, в том числе 53 млн. от USAID, 42 млн от Министерства обороны и 15 млн. от HHS.

EHA и USAID

Согласно расследованию, проведенному независимым журналистом Сэмом Хусейни и The Intercept, большая часть денег, полученных EcoHealth Alliance, была направлена не на здоровье человека, а скорее на исследования вирусов применимых в биологической войне, биотерроризме и других опасных видах использования смертельных патогенов.

Напоминаем, что EcoHealth Alliance получил значительную часть финансирования от Агентства США по международному развитию (USAID), дочерней компании Государственного департамента, которая служит частым прикрытием для Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Вторым по величине источником финансирования было Агентство по сокращению военной угрозы (DTRA), которое является филиалом Министерства обороны (DOD), и которое официально заявляет, что ему поручено «противостоять и сдерживать оружие массового уничтожения и импровизированные сети угроз».

Агентство США по международному развитию (USAID) имеет долгую историю работы в качестве подрядчика для различных тайных операций ЦРУ. Годовой бюджет этой организации более 27 млрд долл. Она ведёт деятельность более чем в 100 странах мира. Практически все её сотрудники - агенты ЦРУ. Они ведут за рубежами США различные секретные акции, в различных направлениях, включая: свержения неугодных правительств, развитие протестных движений и создание сетей агентов влияния, внедрение нужных религиозных организаций в общественное тело тех или иных стран и прочее. Важной частью их работы является биологические оружие. В 2013 году WikiLeaks, изложила стратегию США по подрыву правительства Венесуэлы через USAID путем «проникновения в политическую базу Чавеса», «разделения чавизма» и «изоляции Чавеса на международном уровне». В 2014 году Associated Press сообщило, что USAID заключило контракт на проект по разработке конкурента Twitter, чтобы разжечь восстание на Кубе.

Фото: Доктор Барик

С 2009 по 2019 год USAID сотрудничало с EcoHealth Alliance в рамках программы PREDICT, которая выявила более 1 200 новых вирусов, в том числе более 160 штаммов коронавируса. На что было задействовано примерно 5 000 специалистов, более чем в 60 научно-исследовательских лабораториях, разбросанных по всему миру. Кстати, доктор Хафф предположил: «... Я не удивлюсь, если сообщество ЦРУ / IC организовало сокрытие COVID, выступая в качестве посредника между Фаучи, Коллинзом, Дашаком, Баричем и многими другими. В лучшем случае, это был самый большой преступный заговор в истории США со стороны бюрократов или политических назначенцев». Получается, что фирма Питера Дашака, финансируемая USAID, Министерством обороны и другими правительственными учреждениями США, в партнерстве с доктором Ральфом Бариком из Университета Северной Каролины и доктором Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии провела исследования по манипуляциям над коронавирусами, переносимыми летучими мышами ещё за долго, как к этому проекту был подключена биолаборатория Уханьского университета.

КОВИД СОЗДЛАН В США



К тому же, стало известно, что Барич создал «химерный» коронавирус уже в 2015 году. Существует хорошо документированная научная статья, в которой подробно описывается, как доктор Барич и доктор Женгли продолжали сотрудничать в исследованиях по усилению болезнетворных функций этого микроорганизма вместе, чтобы создать то, что стало потенциальным предшественником вируса SARS-CoV-2. Издание NaturalNews.com указывает, что Энтони Фаучи, Фрэнсис Коллинз и Питер Дашак были в значительной степени заинтересованы в сокрытии лабораторного происхождения коронавируса. Кстати, в ходе расследования происхождения этой инфекции из отредактированных электронных писем, опубликованных FOIA, выяснилось, что Фаучи, Коллинз и Дашак были тесно связаны с созданием двух статей, которые отвергали гипотезы лабораторного происхождения как «теорию заговора». В апреле 2020 года Дашак выступил против публичного обнародования данных о последовательностях исследований вирусов, связанных с Covid-19, которые были собраны в Китае в рамках программы PREDICT Агентства США по международному развитию (USAID). Он мотивировал свое предложение тем, что это широкая огласка привлечет «нежелательное внимание» к вышеупомянутым программам «PREDICT и USAID».

Фото: USAID

И ещё, исследование, проведенное учеными из Цюрихского университета, было опубликовано во вторник 25 января в журнале Nature Communications. В 2020 году они проанализировали данные 500 пациентов, некоторые из которых столкнулись с «длинным КоВидом» –симптомы которого не проходили через недели и даже месяцы. Главным отличием таких пациентов стало то, что их иммунная система реагировала на SARS-CoV-2 иначе. Исследование показало, что их иммуноглобулины IgM и IgG3 были снижены в сравнении с пациентами, которым удалось побороть инфекцию относительно быстро. В случае нормального течения болезни количество этих иммуноглобулинов значительно увеличивалось. Ученые утверждают, что, учитывая этот фактор, а также возраст и историю болезней пациента, в частности, перенесенную астму в прошлом, они могут предсказать вероятность заболевания «длинным ковидом» с точностью в 75%. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), около трети не госпитализированных пациентов могут испытывать длительные симптомы коронавируса (продолжающиеся больше месяца). Стоит обратить внимание на тот факт, что некоторые люди переносят Ковид легко или, вообще, бессимптомно, другие получают болезнь, текущую со средней тяжестью, третьи -переносят его тяжело, а для кого-то это смертный приговор. И причины тому - до сих пор не ясны. Все предположение, что вирус не поражает молодых, а убивает только пожилых были опровергнуты практикой. В конце концов выяснилось, что жертвами инфекции становятся люди не зависимо от возраста и наличия хронических заболеваний.

ИДЕАЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Однако разумное объяснение данному эффекту все же найдены. Есть мнение, что вирус запрограммирован поражать людей с определёнными маркерами в ДНК. Поэтому до сих пор учёным не удаётся установить причину наблюдаемой сегментации поражённых.

Напоминаем, проблема в применении биологического оружия связана с тем, что оно поражает всех без разбора и своих, и чужих. В связи с этим возникла задача - заставить болезнетворные микроорганизмы работать выборочно. Чтобы умирали и болели только враги. Конечно же эту проблему можно решить с помощью вакцинации (не только всего личного состава своих Вооружённых сил, но и всей нации), но при этом теряется внезапность применения, а это нежелательно в военном деле. К тому же, очень вероятна опасность, что массовая превентивная вакцинация вызовет нежелательные протесты в своём обществе и секретность предстоящей био-войны будет раскрыта. Идеально, чтобы специально модифицированные вирусы поражали только противника, без каких-либо дополнительных защитных действий.

Ещё раз повторим, разноплановость поражения людей Коронавирусом указывает на то, что он сориентирован на определённые маркеры в ДНК человека. Во всяком случае такое допущение мы имеем право сделать. Но, судя по всему, работа над таким оружием ещё не закончена. Кстати, о её проведении стало известно три - четыре года назад, когда выяснилось, что специалисты из США собирают человеческий биоматериал в России и других бывших советских республиках. Справедливости ради стоит указать, что он собирается по всему миру.

В остальном КоВид19 выглядит как почти идеальное биологическое оружие. У него оптимальный по длительности инкубационный период, что способствует широкому его распространению. Далее, при модифицировании SARS-CoV-2, общенациональный охват пандемии этого вируса в состоянии значительно ослабить обороноспособность атакуемой страны.

Кроме того, отмечено, что множественная вакцинация от этого вируса приводит к синдрому иммунодефицита человека. Чем больше уколов, тем иммунитет - слабее. В дальнейшем, есть опасность, что люди будут погибать даже от слабой простуды. Это и есть расширение поражающих свойств данного биооружия. Далее, вынужденные карантинные мероприятия загоняют в кризис экономику государства - жертвы. По той же причине, внутри общества со временем зреют недовольства ограничивающими свободы действиями политического руководства, что приводит к мощным антиправительственным выступлением, и может завершиться государственным переворотом, конечно же не без помощи извне. Такая стратегия позволит уничтожить любого, даже самого сильного противника, не прибегая к ведению кровопролитных войн с непредсказуемым результатом, а также избегая развязывание ядерного конфликта.

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