ВМС США пытаются не дать Китаю поднять со дна моря американский истребитель F-35, недавно утонувший в ЮКМ

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26 января 2022, 13:20

Фото: Соцсети

США предстоит сделать всё чтобы не дать Китаю овладеть истребителем-невидимкой F-35, который в понедельник утонул в Южно-Китайском море, после «неудачной посадки» на палубу авианосца Carl Vinson («Карл Винсон»). Об этом пишет новостной портал MAIL ONLINE.

При неудачной посадке истребителя пятого поколения F-35 на палубу авианосца Carl Vinson, пилот был вынужден катапультироваться, в общей сложности семь американских военнослужащих получили ранения. Самолёт утонул. В настоящее время американские моряки пытаются добраться до своего погибшего F-35 раньше, чем это сделают китайцы. В Пентагоне уверены, что Пекину будет интересно ознакомиться с секретной технологией «стелс».

Представитель 7-го флота ВМС США сообщил прессе: «ВМС США принимают меры для поднятия со дна самолета F-35C, потерпевшего аварию на борту авианосца «Карл Винсон» (CVN 70) в Южно-Китайском море 24 января… Мы не можем строить догадки о намерениях КНР в этом вопросе».

ВМС США пока не объяснили по какой причине утонул дорогостоящий сверхсекретный самолёт. Лишь указали в официальном заявлении: «F-35C Lightning II, приписанный к авианосному крылу (CVW) 2 при посадке на палубу авианосца (CVN 70) потерпел неудачу и ударился о кабину экипажа, а затем упал в воду… Удар по кабине экипажа был поверхностным, и все оборудование для выполнения полетов находится в рабочем состоянии… Пилот катапультировался и был подобран экипажем спасательного вертолёта, сейчас он находится в стабильном состоянии. Всего было ранено семь матросов».

Напоминаем, что совсем недавно в Средиземном море утонул F-35B Lightning II, который входил в состав авиакрыла британского авианосца Queen Elizabeth. Этот истребитель был поднят со дна в прошлом месяце во время секретной спасательной операции американцев и британцев.

Издание MAIL ONLINE поясняет: «F-35C — это авианосная версия истребителя Joint Strike Fighter, который выпускается в трех версиях для ВВС, морской пехоты и флота. Версия, предназначенная для ВМФ, может летать со скоростью 1,6 чисел Маха, и имеет боевой радиус 1200 морских миль. Vinson — первый авианосец, на котором размещаются ударные истребители 4-го и 5-го поколения».

Пентагон заявил, что две авианосные ударные группы ВМС США во главе с авианосцами «Карл Винсон» и «Авраам Линкольн» начали операции в Южно-Китайском море в воскресенье. Они проводили демонстрацию силы, чтобы заставить Китай отказаться от притязаний на Тайвань.

События трёх последних месяцев показывают, что расхваленный Пентагоном самолёт пятого поколения не так уж надёжен, как о нём говорят. Ранее в этом месяце южнокорейский пилот был вынужден совершить экстренную посадку на F-35A из-за обнаружения неисправности в воздухе.

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