Defense news: США поставили Украине стрелковое оружие, боеприпасы, ПТРК и ПЗРК на сумму 200 млн. долл.

Аргументы Недели → Армия 13+

26 января 2022, 12:22

Фото: соцсети

Во вторник Пентагон предоставил более подробную информацию о пакете военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов, одобренном президентом Джо Байденом в декабре. Об этом сообщает издание Defense news.

Представитель Пентагона подполковник морской пехоты Антон Семелрот заявил: «Этот пакет включает в себя дополнительные «Джавелины» и другие противотанковые системы, гранатометы, боеприпасы и нелетальное оборудование, необходимое для передовых защитников Украины… Эти поставки продолжаются».

Посольство США в Киеве во вторник днем сообщило, что в Незалежную прибыло 79 тонн военной помощи для обеспечения боеспособности ВСУ, в том числе около 300 единиц противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Помимо этого в Борисполь доставлены переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

Накануне, в понедельник, представитель Пентагона Джон Кирби сообщил Fox News: «У нас есть пакет на 200 миллионов долларов, который президент только что одобрил прямо перед Рождеством, и который мы сейчас выполняем… Я думаю, что за последние несколько дней было как минимум две, может быть, три поставки. И они будут включать в себя дополнительные противотанковые ракеты Javelin. В их состав войдут некоторые системы ПВО. Они будут включать в себя стрелковое оружие и боеприпасы, обязательно медицинскую помощь и тому подобное». В понедельник официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил журналистам, что последний транш, утвержденный в декабре, прибыл в Киев в ночь с пятницы на субботу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости