Военный эксперт Сивков: переброска российских Су-35 в Белоруссию — ответ на укрепление сил США в Европе

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26 января 2022, 10:49 Источник: Общественная служба новостей

Су-35, MOD Russia/globallook.com

Истребители Су-35 перебрасывают в Белоруссию в качестве ответа на укрепление позиций НАТО в Восточной Европе, заявил в беседе с «Общественной службой новостей» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.

При этом он считает, что преимущество у наших самолетов будет лишь в радиолокационном поле России или Белоруссии.

«Наращивается группировка сил — их наращивают американцы и мы делаем то же самое. Особенности и характеристики Су-35 всем давно известны — это хорошая, дальнобойная машина. Однако ее применение напрямую зависит от условий, в которых она будет применяться. Если будут вестись боевые действия в радиолокационном поле России или Белоруссии, то есть в нашем пространстве, то превосходство будет за нашими самолетами. Если же действовать придется в радиолокационном поле противника, то преимущество будет на их стороне и решаться все будет за счет тактики и маневров», — объяснил он.

Во время совместных российско-белорусских учений Су-35 будут нести боевые дежурства с целью проверки работоспособности единой системы противовоздушной обороны Союзного государства.

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