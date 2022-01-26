Боевые корабли Северного флота РФ проведут манёвры под носом у НАТО

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26 января 2022, 09:19

Фото: Соцсети

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота РФ вышел в Баренцево море в рамках начавшегося учения Арктической экспедиционной ударной группировки. Об этом сообщает пресс-служба СФ России. Эти манёвры, не успев начаться, изрядно напугали НАТО. В частности, на них очень болезненно отреагировала Ирландия. В общем учения кораблей СФ РФ практически увязаны с той взрывоопасной обстановкой, что возникла у западных границ России, благодаря усилиям США и НАТО.

В составе тактического отряда кораблей СФ РФ: ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения. По замыслу предстоящих межвидовых учений, в их морской компоненте - экипажи боевых кораблей отработает вопросы взаимодействия разнородных сил флота при совместном решении задач по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности Российской Федерации в северных морях при возникновении кризисных ситуаций.

Пресс-служба СФ РФ уточняет: «В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений. Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих».

Ирландцы ожидают появление российских боевых кораблей в непосредственной близости от своих берегов. Точнее, Дублин предвидит, что военно-морские учения кораблей ВМФ РФ пройдут в 240 километрах (примерно в 150 милях) от юго-западного побережья Ирландии — в международных водах, но в пределах её исключительной экономической зоны.

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