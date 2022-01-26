В войска ВВО поступили новые цифровые средства связи

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26 января 2022, 09:13

Фото: Соцсети

Войска связи Восточного военного округа (ВВО) полностью оснащены новыми цифровыми радиостанциями, интегрируемыми в общую сеть связи и управления. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

Новейшие мобильные цифровые радиостанции обеспечивают быстрое построение высокоскоростной защищенной опорной сети связи войсковых формирований, различного уровня от тактического до оперативного. Обеспечение надёжной сети обмена информацией является ключевой частью в управлении войсками в мирное и военное время. Она особенна ценна при организации боевых действий в современных условиях.

Пресс служба ВВО уточняет: «Отличительной особенностью новой станции по сравнению с типовыми станциями ранних выпусков стал ряд значительных эргономических изменений, а именно двухмашинное исполнение, что существенно повысило качество работы военнослужащих связи и надежность функционирования изделия. Кроме того, применение новейшей элементной базы в составе аппаратуры и усовершенствованного программного обеспечения, позволяет производить разворачивание станций, точную юстировку антенн, а также высокоточную настройку режимов работы аппаратуры в автоматическом режиме. Современная цифровая электроника обеспечивает передачу цифровых потоков по трем азимутальным направлениям с динамическим выбором кодирования передаваемого сигнала. Шасси повышенной проходимости на базе а/м КамАЗ значительно сокращает время на передвижение станции».

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