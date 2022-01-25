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«Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области

, 14:51

«Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области
Фото: Соцсети

Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь Минобороны РФ. Стоит отметит, что данное мероприятие проводится в непростой международной обстановке, когда России реально угрожает коллективный Запад.

Военное ведомство информирует: «В ходе учения стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения…Одной из самых приоритетных задач учений станет отработка широкого перечня вопросов по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в темное время суток». Так же подчёркивается, что в мероприятии участвуют более 100 единиц военной техники и порядка 1000 военнослужащих.

Напоминаем, что данная акция проводится в непростой, взрывоопасной, международной обстановке. В данном случае демонстрация ПГРК «Ярс» выглядит политически целесообразной. На Западе слишком много горячих голов, их периодически есть надобность остужать.

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