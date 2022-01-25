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Войска территориальной обороны Украины могут стать силой, которая разорвёт страну на непримиримые части

, 14:31

Войска территориальной обороны Украины могут стать силой, которая разорвёт страну на непримиримые части
Фото: Соцсети

Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник милиции Анатолий Могилев считает, что войска территориальной обороны Украины — «еще одна военизированная полупонятная структура», которая может привести к феодальной раздробленности страны. Об этом пишет новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на телеканал Ukrlife.

В частности, генерал заявил: «Мы создаем еще одну военизированную полупонятную структуру в стране, которая выстрелит в какую сторону – одному богу известно. А если там еще люди с посттравматическим синдромом будут иметь возможность легализовано курить марихуану, и у них будет оружие, то это приведет к такому всплеску преступности в стране, что страшно себе представить… Если мы такие полупонятные подразделения вооружим чем-то, то это может вылиться боком в отношении нас». Он также обмолвился, что войска территориальной обороны буквально могут разорвать страну на «удельные княжества».

Генерал так резюмировал свою мысль: «У каждого удельного князя своя маленькая армия, которая будет его охранять. Мы перейдем к феодальному строю, когда замок был, там сидел феодал, у него была дружина, забором все огорожено, крестьяне вокруг платили ему дань, война – они все в замок собирались, а он их со стен замка защищал. Если мы к такому придем, то мы придем к феодальному строю, опять же, это элементы разваливания государства».

Напоминаем, что с 1 января этого года вступил в силу закон о войсках территориальной обороны. Всего сформируют 150 батальонов — по одному на каждый район Украины.

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