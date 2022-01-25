Америка может быстро сосредоточить до 64 тыс. войск в Восточной Европе

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25 января 2022, 11:10

Фото: Соцсети

Байден в состоянии задействовать 60 тыс. американских военнослужащих, уже базирующихся в Европе. Межвидовая американская группировка, размещённая в Старом Свете, включает также: 40 военных кораблей, 175 самолетов и 90 танков. Об этом сообщает интернет-издание Mail Online.

Почти 64 тыс. военнослужащих, 40 военных кораблей, 175 самолетов и 90 танков командование США может перебросить на восточный фронт НАТО в кратчайшие сроки, если президент Байден отдаст приказ, сообщает американская пресса. Не будем придираться к частностям, касающимся военных кораблей.

Напоминаем, что всего за рубежом на почти 750 военных базах Пентагона в 80 странах находится около 175 тыс. американских военнослужащих. Командование ВМС Америки в Европе (6-той флот) размещено в Неаполе (Италия). Именно от сюда поступают команды военным кораблям ВМС США на совершение походов в Чёрное море. В Германии находится 35 468 военнослужащих США - 21 585 из состава Сухопутных сил, 13 009 - из состава ВВС и небольшое количество представителей морской пехоты и флота.

В Германии находится 21 военная база США, главные из них расположены: в Штутгарте, (штаб Европейского командования США - EUCOM и Африканского командования США), а также в Рамштайне (штаб ВВС США в Европе).

Сухопутные силы Америки содержатся в Европе на ротационной основе. Это бригадные тактические группы, насчитывающие до 5 тыс. штыков, 90 танков М-1, 130 боевых машин «Брэдли», а также около 18 самоходных гаубиц М-109. Американское командование отмечает сложность переброски тяжёлых 68-тонных танков M-1 Abrams по европейским магистралям и мостам, из-за ветхости последних. Всего группа мгновенного реагирования НАТО имеет 130 танков, включая машины американцев и других членов НАТО.

Кроме того в Западной и Южной Европе американские военные находятся: в Италии - 12 436 тыс. штыков, в Британии - 9 576 штыков, в Испании - 3423 штыков, в Бельгии — 1143, в Греции — 429, в Португалии — 259, в Румынии — 132. В других странах региона численность американских войск составляет менее 100 человек.

На территории Украины находится более 150 военных советников США. Это представители Сил специальных операций (в основном армейские зеленые береты) и инструкторы Национальной гвардии из боевой группы 53-й пехотной бригады Флориды.

Примерно 6000 военнослужащих США дислоцируются в Восточной Европе на ротационной основе, в том числе - около 4000 в настоящее время находятся в Польше. При необходимости по воздуху может быть дополнительно переброшено от 1000 до 5000 американских солдат в страны Балтии. В дальнейшем их численность планируется повысить до 50 тыс. штыков. Также возможна посылка в этот регион дополнительных кораблей и самолетов.

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