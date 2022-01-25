Вашингтон готов направить 8,5 тыс. солдат в Восточную Европу и посылает 5 тыс. морпехов в Норвегию

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25 января 2022, 10:59 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Пентагон готов послать в Восточную Европу дополнительно 8,5 тыс. военнослужащих для сдерживания России. Эти силы входят в состав международных войск быстрого реагирования НАТО, которые насчитывают в общей сложности около 40 тыс. бойцов. Конгрессмены республиканцы предложили ускорить продажу танков «Абрамс» Польше, чтобы обеспечить обороноспособность последней на случай войны против России. Ирландское правительство запаниковало из-за того, что планируются военно-морские учения кораблей Северного флота ВМФ РФ вблизи берегов этой страны. В НАТО увязывают данные манёвры русских с вероятностью войны между РФ и Украиной.

У Пентагона имеются Силы немедленного реагирования, в состав которых входит тактическая группа 1-й бригады 82-й воздушно-десантной дивизии и вспомогательные средства ВВС. Всего, для переброски в Восточную Европу, в состоянии готовности находятся примерно 8,5 тыс. военнослужащих армии США. Они организационно входят в состав передовых сил постоянной готовности НАТО, которые в свою очередь насчитывают до 40 тыс. штыков. Это, по сути, международный экспедиционный корпус, предназначенный для боевых действий в любой точке земного шара в интересах Североатлантического блока (читай - Вашингтона). Формально он предназначен для исполнения 5-той статьи устава НАТО, то есть - для защиты любой из стран блока, которой может угрожать внешнее вторжение. На этот раз в Вашингтоне слегка спроецировали данное положение Вашингтонского договора на Украину.

Помимо указанных 8,5 тыс. в Европу направляются почти 5 тыс. морских пехотинцев. Правда их пунктом назначения является Норвегия, куда они будут доставлены в рамках ротации войск США в этой североевропейской стране. Впрочем, при необходимости, их могут оперативно перебросить на восточноевропейский театр военных действий (ТВД). Этот личный состав командируется из Третьего экспедиционного корпуса морской пехоты Восточного побережья. Данное формирование вливается в совместную с норвежскими военными группу войск, которая создана в рамках программы НАТО «Холодный ответ», для сдерживания России на североевропейском ТВД.

В Вашингтоне напомнили, что Америка оказывает военную помощь Украине в значительном объёме. В настоящее время, идут поставки в Незалежную боеприпасов и вооружений из-за океана. В основном, это противотанковые средства и переносные зенитные ракетные комплексы. В настоящий момент реализуется помощь на сумму 200 млн. долл. В прошлом году США выделили Украине 650 млн долл. в качестве военной поддержки. Всего, начиная с 2014 года Киев получил от Вашингтона на оборонные нужды более 2,7 млрд долл.

В Капитолии также озаботились обороноспособностью Польши. Точнее, выгодой американского производителя танков - компании General Dynamics. Несколько высокопоставленных республиканцев предложили ускорить продажу Варшаве 250 танков M1A2 Abrams SEPv3. Заявка на эту поставку уже была одобрена. Варшава планирует в сжатые сроки заменить в своем парке военной техники все танки советского образца на западные машины. На вооружении ВС Польши сейчас находятся немецкие танки Leopard 2A4, Leopard 2A5 и советские Т-72.

Ещё одна новость вызвала озабоченность в штаб-квартире в Брюсселе. Однако, реакция на неё руководства альянса выглядит, по меньшей, мере очень странно. В понедельник НАТО заявила, что переводит в боевую готовность дополнительные силы и отправляет больше кораблей и истребителей в Восточную Европу, поскольку Ирландия сообщила о новые российских военных учениях у ее побережья. Точнее запланированы военно-морские учения кораблей ВМФ РФ в 240 километрах (примерно в 150 милях) от юго-западного побережья Ирландии — в международных водах, но в пределах исключительной экономической зоны Ирландии. Но, позвольте. Почему, реагируя на скорое появление сил ВМФ России в Атлантике, альянс намерен послать свои корабли на восток - в Балтийское море?

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