В сети появилась информация о размещении украинских войсковых частей на линии фронта в Донбассе и в тылу

Аргументы Недели → Армия 13+

24 января 2022, 19:08

Фото: Соцсети

В Интернете опубликованы данные о размещение сил/войск ВСУ в настоящее время. Перечисляются сведения о месте положения частей и соединений ВВС и Сухопутных войск, в том числе и. тех, что воюют сейчас в Донбассе. Также командование Народной милиции распространило сообщение о готовящемся наступлении ВСУ по широкому фронту и способности ополчения Донбасса дать отпор агрессору.

В Чернигове размещён 8-й командный пункт армейской авиации (в/ч А1710). В Чернобаевке, Херсонская области дислоцируется 11-я отдельная бригада армейской авиации «Херсон» (в/чА1604). В населённом пункте Новый Калинов, Львовская области расположена 12-я отдельная бригада армейской авиации им. Виктора Павленко (в/чА3913). В городе Броды, той же области, размещены: 16-я отдельная бригада армейской авиации «Броды» (в/чА2595) и 57-я авиационная база (в/ч А3595). В Полтаве дислоцируется 18-я отдельная бригада армейской авиации им. Игоря Сикорского (в/ч А3384).

На линии фронта в Донбассе 95-я ОДШБр занимает позиции напротив Горловки. По штатному составу она напоминает 79-ю ОДШБр, с той разницей, что 95-я лучше вооружена и оснащена. В её распоряжении имеются модернизированные танки Т-80БВ; бронеавтомобили: «Хамви», «Спартан», «Дозор-Б», БТР-3ГА. Позиции 25-я ОПДБр расположены в секторе от Горловки и на северо-западе от Донецка. Она оснащена танками Т-80БВ, а также боевыми бронированными машинами: БМД-2, БМП, БТР-4Е, БТР-70, английскими «Саксонами» и новыми украинскими «Спатранами». Её артиллерийская составляющая вооружена самоходками «Нона». Известно имя командира этой бригады – полковник Зенченко О.В.

К западу от Донецка - позиции 56-я ОМПБр. Командир – полковник Иванов И.В. Пункт постоянной дислокации этого соединения находится в Мариуполе. В составе 56-й есть полноценный танковый батальон. Участок фронта к юго-западу от Донецка занимает 54-я ОМПБр. Командир – полковник Майстренко А. С. Разведка ДНР отмечает агрессивность этого. соединения. Помимо штатных подразделений, в её состав входит батальон специального назначения «Донбасс-Украина». Это осколок того формирования, которым в своё время командовал Семен Семенченко. Одна часть вошло в состав в 15-го полка НГУ и сохранила наименование «Донбасс» сейчас дислоцируется данный батальон в Славянске. Другая часть формирования стала батальоном «Донбасс-Украина». Это подразделение оснащено танками Т-72. Артиллерия 54-той бригады располагает самоходками «Акация» (152-мм). Постоянный пункт дислокации данного соединения – город Артёмовск (Бахмут) Донецкой области.

Судя по всему, на участке фронта, проходящем дугой, вдоль окраин Донецка ВСУ формирует ударный кулак. Здесь украинская армия имеет заметное превосходство в силах и средствах. Ожидается, что именно на этом участке войска Незалежной могут перейти в наступление в ближайшее время.

Южнее Докучаевска и до Гранитного участок фронта занимает 53-я бригада. Позиции на отрезке от Старомарьевки (Тельмановский район) до берега Азовского моря прикрывает 36-я ОБрМП (морская пехота). Парк техники этого соединения включает танки Т-80БВ, бронемашины «Хамви» и БТР-70. Пункт постоянной дислокации данной бригады размещён в Николаеве, но один батальон (503-й) базируется в Мариуполе.

Во втором эшелоне за вышеуказанными соединениями развёрнуты подразделения артиллерийской бригады, вооружённой «Гиацинтами» и 152-мм гаубицами «Мста». Здесь же находятся: подразделения отдельного разведбата, 3-го полка ССО, пограничники и НГУ. В городах Константиновка и Дружковка Донецкой области постоянно базируется 81-я ОАеМБр двухбатальоного состава (90-й и 122-ой баты). Вооружена эта бригада слабо, у неё нет танков вообще, но есть, в наличии, несколько бронемашин «Казак-2М».

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