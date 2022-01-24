Военные из Джибути пройдут обучение в МПЦ ВС РФ по применению робототехнического комплекса разминирования «Уран-6»

Аргументы Недели → Армия 13+

24 января 2022, 18:01

Фото: Соцсети

В Международном противоминном центре Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированном в подмосковном Нахабино, пройдут обучение военнослужащие из Республики Джибути. Такое произойдёт впервые. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций (ДИМК)МО РФ.

Восемь специалистов из Джибути приступили к обучению по программе курса использования робототехники в специальных работах, связанных с разминированием.

ДИМК МО РФ уточняет: «Подготовка африканских военнослужащих будет проводиться на объектах учебно-материальной базы (классах и площадках учебно-тренировочных комплексов, в том числе на роботодроме, где обучаемые получат навыки управления многофункциональным робототехническим комплексом разминирования «Уран-6»), оборудованных с учетом опыта выполнения задач в Сирии. Обучение иностранных военнослужащих осуществляют опытные преподаватели Международного противоминного центра, имеющие боевой опыт разминирования. Курс подготовки продлится до 10 апреля и завершится выпускным экзаменом с принятием зачетов и выдачей свидетельства об окончании установленного образца».

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