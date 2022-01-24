Обяжут ли военного лётчика выплатить 1 млрд рублей за уничтоженный самолёт

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24 января 2022, 16:15

Военные следователи в ближайшие два месяца устранят недоработки в уголовном деле об уничтожении военного самолёта Су-30М2. Он был уничтожен во время проведения учений осенью 2020 года под Тверью. Случайно атаковавший истребитель самолёт Су-35 был заряжен бронебойными патронами.



Следствие по делу длилось шесть месяцев. Виновником признали только командира звена офицера Василия Савельева. Он случайно поразил военный самолёт из авиапушки. Савельев, по мнению следствия, небрежно отнёсся к выполнению задачи, не отключил тумблер и совершил выстрел. Снаряд повредил систему управления «сушки», из-за чего пилотам пришлось катапультироваться. Министерство обороны потеряло на этом более одного миллиарда рублей – стоимость боевого самолёта.



Офицер, согласно заключению следствия, виновен не только в создании угрозы здоровья лётчикам, но и в подрыве боеготовности военной части. Военный прокурор гарнизонной прокуратуры полагает, что определённая часть вины в случившемся лежит и на наземных службах, которые готовили боевой самолёт к учениям. Инженер и техник должны были отключить пушку и вытащить ленту со снарядами из патронника. Однако эти фигуранты в суде проходят свидетелями.





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