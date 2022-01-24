Войска США в Европе ведут интенсивную подготовку к военным действиям против России

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24 января 2022, 10:30

Фото: Соцсети

Министр обороны Ллойд Остин в субботу проинформировал президента Джо Байдена о вариантах ответа США в случае вторжения России в Украину, а также о вариантах передвижения американских войсковых формирований перед вторжением. Об этом сообщает телеканал CNN-News, ссылаясь на слова представителя министерства обороны и высокопоставленного представителя администрации Байдена.

Пока Байден взвешивал свои варианты, Государственный департамент в воскресенье приказал членам семей сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину. Но дипломатическое присутствие США в Незалежной не сворачивается, а только сильно сокращается. Госдеп также запретил американцам ездить на Украину или в Россию, сославшись на возможность военных действий между ними и «возможность преследований иностранцев по всей России».

Пентагон предусматривает полеты бомбардировщиков над регионом, заходы кораблей в Черное море и переброску войск и некоторой техники из других частей Европы в Польшу, Румынию и прочие соседние с Украиной страны.

На встрече в Кэмп-Дэвиде Остин проинформировал Байдена о маневрах ВС США в Европе, также с президентом общался председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Некоторые подробности брифинга ранее сообщала The New York Times.

Кроме того стало известно, что командующий европейским командованием США и главнокомандующий союзными войсками в Европе генерал Тод Уолтерс подготовил варианты действий американских войск в течение следующих нескольких недель. По словам официальных лиц, Уолтерс имеет право перебрасывать некоторые силы по всему театру военных действий, учитывая серьезность ситуации.

По словам официальных лиц, на брифинге для Байдена были представлены последние разведданные о том, что российские военные не прекратили наращивание сил вокруг Украины.

В понедельник военные США и НАТО начали учения «Удар Нептуна -22», которые включают отработку союзниками по НАТО возможностей, которые могут быть использованы против России. В рамках учений авианосная ударная группа USS Harry S. Truman проведет отработку дальних ударов и отработку противолодочной борьбы из Средиземного моря.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что учения «призваны продемонстрировать способность НАТО интегрировать высококлассные морские ударные возможности авианосной ударной группы для поддержки сдерживания и обороны альянса.

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