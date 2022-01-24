В США назвали точную дату начала войны между Украиной и Россией, Запад усиленно вооружает ВСУ

Аргументы Недели → Армия 13+

24 января 2022, 08:59 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Коллективный Запад готовит Украину к войне с Россией. В Незалежную направляются специалисты по проведению секретных операций и потоком идут вооружения и боеприпасы из Британии, США, Франции и других стран. Штаты намерены передать Киеву до 20 вертолётов Ми-17/8, ранее принадлежавших афганским ВВС. НАТО проводит крупные манёвры в Средиземном море и планирует на весну учения в Арктике. Россия и Белоруссия проведут в феврале совместные военные манёвры, в ходе которых будет отработана оборона против внешнего вторжения. Североатлантический альянс проведёт в конце января, начале февраля учения в Средиземном море, а весной - Арктике.



В начале прошедшей недели стало известно о том, что США планируют предоставить Украине вертолеты российского производства, которые ранее принадлежали афганским ВВС. Ожидается, что первые геликоптеры поступят в распоряжение ВСУ уже этой весной. В настоящее время, данные машины могут находиться в Таджикистане или в Узбекистане. Также выяснилось, что НАТО ищет перевозчика для транспортировки трёх вертолётов Ми-17 из порта Веракруса (Мексика) в порт Одессы (Украина). Ранее они были вывезены из Узбекистана по воздуху на авиабазу Дэвис-Монтан (штат Аризона – граничит с Мексикой) на борту украинского самолета Ан-124 (UR-ZYD) компании Maximus Air.



Российское командование перебрасывает части и подразделения в Белоруссию для участия в манёврах «Союзная решимость – 2022». В рамках подготовки к ним, была проведена внезапная проверка войск Восточного военного округа (ВВО). В настоящее время некоторые формирования ВВО перемещаются в Белоруссию. Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин пояснил на брифинге для военных атташе: «Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к её усилению». Впервые в совместных российско-белорусских учениях будут задействованы зенитные ракетные комплексы С-400 и современные истребители Су-35С Восточного военного округа. В ходе вышеупомянутых учений будут отработано отражение крупного вторжения на территорию союзного государства извне.

Газета Известия сообщает: «Многоцелевые Су-35С из Восточного военного округа усилят патрули на внешней воздушной границе Союзного государства. Совместные полеты истребителей Су-30СМ двух государств вдоль воздушной границы начались в ноябре прошлого года. Несколько раз в них задействовали дальние бомбардировщики Ту-22М3 и стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ». Возможно, реагируя на новости об этих манёврах, американский президент Джо Байден заявил, что группировка войск США в Польше и Румынии будет усилена несколькими сотнями солдат. Ранее туда дополнительно перебросили более тысячи американских военнослужащих и боевую технику. Париж тоже не собирается оставаться в стороне. Эммануэль Макрон выразил готовность ВС Франции участвовать в сдерживании России. Наблюдается активность коллективного Запада, подобная той, что предшествовала войне 1853-1856 годов, когда коалиция высадилась в Крыму и пыталась захватить Петропавловск-Камчатский.

Западные политики с точностью до недели назвали дату начала войны между Украиной и Россией. По их мнению, вооружённое противостояние возникнет в середине февраля. На прошедшей неделе стало известно, что Лондон заказал девять противолодочных самолётов P-8A «Посейдон» американской компании «Боинг». Данный тип самолётов оснащается бортовой радиолокационной станцией и системой радиотехнической разведки. Во внутреннем отсеке вооружения размещаются гидроакустические буи, предназначенные для обнаружения субмарин на больших глубинах, свободнопадающие и глубинные бомбы, а также торпеды Mark.54. На внешней подвеске располагаются крылатые тактические ракеты AGM-84H/SLAM-ER для поражения надводных и сухопутных целей, противокорабельные ракеты «Гарпун» и ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 «Сайдуайндер». Также Британия перебросила порядка 2000 единиц противотанковых комплексов RBS 56 BILL восемью рейсами военно-транспортных самолётов С-17 в аэропорт Борисполь под Киевом. Снабжением оружием, военной техникой и боеприпасами украинских вооружённых сил озаботились, кроме Лондона: страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, США и Франция. Госдепартамент Америки разрешил Эстонии поставить на Украину вооружения, произведённые в США. В основном Незалежная получает переносные зенитные и противотанковые средства, а также снаряды к 122-мм гаубица Д-30 советского производства. Вопрос только в том, где всё это оружие в результате может оказаться, учитывая вороватость украинских военных и политиков. Не будет сюрпризом если его получат боевики-исламисты в Сирии или в Африке. Также в сети прошла информация о том, что Соединенные Штаты могут предоставить украинским вооруженным силам сведения спутниковой разведки о передвижении, численности и сетях материально-технического обеспечения российских сил. Более того США могут предоставить ВСУ право пользования американской спутниковой связью и системами управления боем. Уже сейчас на Украину прибывают спецназовцы из США, ранее туда же были направлены 17 канадских и 30 британских бойцов САС.

В течение недели НАТО анонсировало проведение с 24 января по 4 февраля крупных военно-морских учений «Нептун Страйк» в Средиземном море и ещё большем по масштабам манёврам в Арктике, запланированным на март месяц. В учениях на севере Атлантики будут впервые задействованы сразу две авианосных ударных группы от США и от Великобритании. Американский сегмент возглавит авианосец «Гарри Трумэн», британский - авианосец «Принц Уэльский». Всего в учениях задействуют 35 тыс. военнослужащих из 28 стран НАТО.

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