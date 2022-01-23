Шойгу поздравил ДОСААФ с 95-летием

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23 января 2022, 17:05

Фото: Соцсети

Министр обороны РФ поздравил ДОСААФ с 95-летием со дня основания. Эта общественно-государственная организация одна из самых крупных. Она является связующей субстанцией между общественностью страны общество и Вооруженными силами и обеспечивает решение возложенных на нее государственных задач. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил с 95-летним юбилеем образования ДОСААФ, отметив неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Шойгу заявил: «За эти годы оборонная организация страны воспитала миллионы настоящих патриотов, внесла неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В суровое время в ней прошли обучение сотни тысяч человек – моряки, снайперы, пулемётчики. ДОСААФ подготовил свыше десяти миллионов работников для народного хозяйства. В его рядах выросли выдающиеся спортсмены, завоевавшие для Родины награды самых престижных соревнований».

Сергей Шойгу также отметил: «Сегодня оборонное общество, продолжая традиции предшественников, успешно обучает граждан по военно-учётным специальностям, развивает военно-прикладные виды спорта, готовит специалистов массовых технических профессий, проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи, развитию Юнармейского и поискового движений».

ДОСААФ России – это уникальная общественно-государственная оборонная организация, всей своей многолетней историей доказавшая свою эффективность и значимость в укреплении обороноспособности страны, воспитании молодежи как самоотверженных защитников Родины.

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