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23 января 2022, 13:06

Фото: Соцсети

На линии донбасской линии фронта замечены американские бойцы «Сил специальных операций США». Соответствующие видеоматериалы и фотографии опубликовал телеграмм-канал «Военный обозреватель», сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс».

Спецназовцы США, возможно, направятся на линию фронта в Донбасс, ради обогащения военным опытом. Все материалы взяты «Военным обозревателем» из социальных сетей американских блогов, посвящённых военным темам. На видео, которое сами американцы разметили в сети, просматриваются украинские блокпосты, над которыми реют флаги запрещённой в России националистической организации УПА. К слову, в годы Великой отечественной войны (ВОВ) под этим флагом проводились карательные акции в Белоруссии и на Украине. Украинские националисты зверствовали похлеще немецких нацистов, на их совести многочисленные жертвы. Только в урочище Бабий Яр, под Киевом, было убито и похоронено около 200 тыс. человек, большинство из них - евреи.



Сейчас киевский режим восхваляет действия УПА в годы ВОВ. Стоит отметить, что в 1940-е годы, среди евреев были изверги, которые помогали нацистам уничтожать соплеменников. Как говорится, в семье - не без урода. Нынешнего президента Украины, потворствующего украинским националистам, вполне можно отнести к тем извергам. Киевское правительство явно попирает все каноны демократии, столь восхваляемые Западом. И, несмотря на это - Запад оказывает поддержку киевской «хунте», как некогда оправдывал агрессивные действия Гитлера. На сегодня, около 90 тонн оружия и боеприпасов, среди которых около сотни ПТРК FGM-148 Javelin и сотни специализированных штурмовых безоткатных орудий SMAW-D M141, были доставлены в аэропорт Борисполь, под Киевом. Представители Госдепа США признают, что с 2014 года Украина получила от Америки военную помощь на сумму 2,7 млрд долларов.

Сотрудник Лексингтонского института Сара Уайт написала накануне статью для портала 19Fortyfive. Она предложила западным странам захватить калининградский анклав России, не дожидаясь начала военных действий НАТО против Москвы. Тёткам, типа - Сары Уайт, похоже не приходит в голову, что Кремль в состоянии ответить на любую агрессию Запада - мощным термоядерным ударом. Конкретно у Европы, в этом случае, шансов на выживание будет - ноль.

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