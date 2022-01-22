Евроньюс: Америка отправила первую партию боеприпасов Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

22 января 2022, 16:37 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В США сообщают, что первая партия военной помощи, обещанная президентом Джо Байденом Украине на фоне противостояния с Россией, прибыла в Киев. Об этом пишет «Евроньюс».

Посольство США в Киеве опубликовало в Твиттере фотографии груза, который, по его словам, только что прибыл из США. Это «около 200 000 фунтов смертоносной помощи, включая боеприпасы для передовых защитников Украины».

«Поставка продемонстрировала приверженность Вашингтона помощи Украине в укреплении ее обороны перед лицом растущей российской агрессии», - говорится в сообщении посольства в Twitter.

В пятницу высокопоставленные американские и российские дипломаты договорились продолжить обсуждение противостояния вокруг Украины, даже несмотря на то, что их встреча не привела к подвижкам в самом серьезном кризисе безопасности, возникшем между Москвой и Западом со времен холодной войны. Кремль отрицает, что планирует вторжение на Украину, и обвиняет Запад в планировании военных провокаций, указывая на поставку оружия Великобританией в последние дни.

Россия хочет получить документальные гарантии безопасности, в том числе обязательство запрета на членство Украины в НАТО, к чему стремится Киев, и вывода большей части войск США и их союзников из Восточной Европы. Вашингтон, Брюссель (НАТО) отвергли эти требования. Горячие головы на Западе по-прежнему живут в эпохе, последовавшей за окончанием «холодной войны» и развалом СССР. Они считают Россию слабой настолько, что можно ею помыкать. Однако, ситуация серьёзно поменялась в последнее десятилетие. Сейчас РФ обладает самым современным и мощным ядерным вооружением, поэтому коллективному Западу стоит проявлять больше уважения к желаниям Москвы. Ставки США и НАТО на американские самолёты пятого поколения, системы ПРО и высокоточное оружие не оправдывают себя. Россия вооружилась гиперзвуковыми ракетами, против которых все западные системы ПРО - бессильны. Более того ни США, ни их союзники до сих пор не смогли создать гиперзвукового оружия, как скоро Запад его получит - не известно.

Курьёзный момент - мой компьютер, точнее - электронный редактор «Ворд», при написании наименования телеканала «Евроньюс», предложил исправить это слово на «враньё». Ничего предрассудительного, просто констатирую факт.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости