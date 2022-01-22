Портал thesouthafrican.com: Военные США обеспокоены присутствием российской ЧВК в Мали

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22 января 2022, 11:53

Отношение правительства Мали с Западом и, тем более, с Францией в последнее время сильно осложнилось. Ранее Париж указывал на недопустимость присутствия российской ЧВК «Вагнера» в этой североафриканской республике. Более того, против данного частного военного подрядчика французские власти ввели санкции. Теперь о присутствии ЧВК «Вагнера» заявило Африканское командование ВС США и руководство ООН. Об этом сообщает интернет-портал thesouthafrican.com.

Глава Африканского командования ВС США генерал Стивен Таунсенд заявил «Голосу Америки»: «ЧВК «Вагнер» уже находится в Мали… Мы думаем, что их в этой стране уже несколько сотен… Они дислоцируются там при поддержке российских военных, их доставляют самолеты ВВС России…Это очень беспокоит нас». В пятницу в Нью-Йорке генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также подтвердил присутствие группы Вагнера в Мали. «Единственное, что мы хотим видеть, это то, что это участие (Вагнера -ред.) не создает никаких трудностей в достижении того, чего мы хотим (с точки зрения сотрудничества между малийской армией и Minusma - миротворческой группой ООН в Мали - ред.) … И, конечно же, мы также хотим видеть полное соблюдение прав человека и международного гуманитарного права», — сказал Гутерриш. Также, в пятницу представители ООН, на условиях анонимности, заявили, что Организация Объединенных Наций начала расследование предполагаемой бойни в Центральноафриканской Республике на прошлой неделе с участием военных ЦАР вместе с группой Вагнера.

Москва в свою очередь отрицает свою причастность к деятельности какой бы то ни было частной военной компании вообще.

Ранее, на прошлой неделе, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил Кремль в поддержке ЧВК «Вагнера». В частности, он сказал, с присущим французам сарказмом: «Когда мы спросили наших российских коллег о Вагнере, они ответили, что ничего (о ЧВК «Вагнера») не знают… Когда речь идет о наемниках, которые являются российскими ветеранами, у которых есть российское оружие, которых перевозят российские самолеты, очень удивительно, что российские власти не знают об этом».

После военного переворота в Мали в 2020 году, экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) ввело санкции против Бамако на основании того, что новые власти этой страны решили править не менее пяти лет до проведения легитимных выборов, несмотря на обещание организовать их в пределах месяца - двух после государственного переворота.

В Мали воспринимают реакцию Запада и Франции как агрессию. Походят манифестации в Бамако, на плакатах демонстрантов написано: «Макарон - Гитлер для Мали».

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