США паникуют из-за военно-политического сближения России, Китая и Ирана

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21 января 2022, 17:12 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана, которые должны начаться в пятницу в северной части Индийского океана, имеют такое же отношение к глобальной геополитике, как и к возможностям военных кораблей и борьбе с местными морскими пиратами. Перед лицом растущего давления со стороны Соединенных Штатов маневры являются особенно сильным сигналом того, что самые серьёзные противники Вашингтона сближаются по мере ухудшения их отношений с США, пишет американское издание Washington Times.

Морские манёвры совпали с визитом на этой неделе президента Ирана Эбрагима Раиси в Москву и предложениями о 20-летнем договоре между двумя странами в вопросах экономики и безопасности. В марте Китай согласился на собственное 25-летнее «всеобъемлющее стратегическое партнерство» с Тегераном несмотря на то, что США все еще применяют серьезные экономические и финансовые санкции в отношении Ирана, Китая и России, и их торговых партнеров.

Напоминаем, что между Тегераном и Пекином уже давно подписано соглашение об китайских инвестициях на 400 млрд долл. в транспортную систему Ирана, которая станет частью южной ветвью «Шёлкового пути».

«Тесные отношения между Тегераном и Москвой находятся на пути к тому, чтобы стать стратегическими», — заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян, сообщает иранское информационное агентство Tasnim. Иранские официальные лица, заявляющие, что планируются новые совместные учения, регулярно рассказывают о своих растущих связях с Пекином и Москвой, даже несмотря на то, что переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной сделке 2015 года, похоже, зашли в тупик.

Вышеописанные совместные военно-морские маневры являются самыми масштабными из подобных учений с участием китайских, российских и иранских кораблей и первыми с тех пор, как в сентябре Иран был официально приглашен присоединиться к пакту о безопасности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором доминируют Россия и Китай.

К тому же, просматривается перспектива, что Иран станет членом ОДКБ. В настоящее время есть две заявки на вступление в данную организацию: от Кубы и от Ирана. Расширение ОДКБ станет достойным ответом на расширение НАТО, тем более, что к Договору коллективной безопасности могут, наравне с Кубой и Ираном, в принципе, могут присоединиться: Китай, Венесуэла, Сирия, Ливия и ещё ряд Североафриканских, и Центральноафриканских стран.

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