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Инженерные войска ВС РФ отмечают свой праздник

, 12:33

Инженерные войска ВС РФ отмечают свой праздник
Фото: Соцсети

Военнослужащих и ветеранов Инженерных войск Вооруженных, а равно и работников военно-промышленного комплекса с Днём Инженерных войск поздравили: министр обороны РФ генерал армии, Герой России Сергей Шойгу и начальник Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Министр обороны подписал приказ №30 от 20 января 2022 года, в котором поздравил всех причастных к Инженерным войскам (ИВ) Вооружённых сил РФ, поблагодарил за службу и пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Отечества.

Начальник ИВ ВС РФ заявил: «Отечественные инженерные войска имеют богатейшую историю и за годы своего существования прошли долгий и славный путь служения Отечеству. На протяжении трех столетий войска являются неотъемлемой частью военного потенциала государства. Их славная история создавалась героическим трудом многих поколений истинных профессионалов своего дела. Военные инженеры всегда отличались мужеством, самоотверженностью, преданностью Родине».

Он также поздравил своих подчинённых и ветеранов с Днём Инженерных войск.

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