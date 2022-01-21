Инженерные войска ЮВО получили реактивные системы дистанционного минирования

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21 января 2022, 12:20

Фото: Соцсети

В ростовское соединение Южного военного округа (ЮВО) поступил дивизионный комплект системы дистанционного минирования ИСДМ «Земледелие». Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В штабе округа пояснили: «Инженерные системы дистанционного минирования ИСДМ «Земледелие» схожи с реактивными системами залпового огня, состоящими на вооружении артиллерийских войск, поэтому и подразделения инженерных войск, оснащенные новейшими комплексами, получили артиллерийские наименования.

Дивизионный комплект ИСДМ «Земледелие» в инженерное соединение ЮВО поступил в конце прошло года. В настоящий момент завершено боевое слаживание данных подразделений и дивизионы приступили к отработке задач по предназначению в составе тактических групп. Специалисты ЮВО моделируют на учениях новые способы применения в составе подвижных отрядов заграждения».

Всего в 2021 году на вооружение соединений и воинских частей 8-ой, 49-ой и 58-ой общевойсковых армий поступило более 50 современных образцов инженерной техники, Среди новинок установки разминирования УР-77 «Змей Горыныч», тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2, станции комплексной очистки СКО-10К, инженерные машины разграждения ИМР-2, путепрокладчики БАТ-2, плавающие транспортеры ПТС-2, танковые мостоукладчики МТУ-72, гусеничные минные заградители ГМЗ, МДК-3 машины для отрывки котлованов, автокраны грузоподъемностью 16 т. и 32 т., экскаваторы. Более того, парк инженерных машин ЮВО оснащён модернизированными многофункциональными робототехническими комплексами «Уран-6», специальными транспортными средствами групп разминирования (САГР), мобильными инженерными комплексами разведки МИКР.

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