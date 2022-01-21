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Два Ту-160 совершили облёт Заполярья

, 12:08

Два Ту-160 совершили облёт Заполярья
Фото: Соцсети

Двойка стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, продолжительностью около 13 часов. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе полета Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе. ДИМК МО РФ поясняет, что самолёты дальней авиации регулярно совершают воздушное патрулирование над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана.

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