Два Ту-160 совершили облёт Заполярья

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21 января 2022, 12:08

Фото: Соцсети

Двойка стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, продолжительностью около 13 часов. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе полета Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе. ДИМК МО РФ поясняет, что самолёты дальней авиации регулярно совершают воздушное патрулирование над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана.

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