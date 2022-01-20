Главнокомандующий ВМФ России подписал Конвенцию о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования

20 января 2022 года главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов от имени Российской Федерации подписал Конвенцию о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования.
Церемония подписания Конвенции состоялась в резиденции Чрезвычайного и полномочного Посла Французской Республики в Российской Федерации Пьера Леви в его присутствии.
В соответствии со статьей 3 Конвенции целью новой Организации является объединение усилий правительств и организаций, связанных с регулированием, поставкой, техническим обслуживанием или эксплуатацией морских средств навигационного оборудования.
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России отметил большой вклад и активное практическое участие представителей Минобороны России, МИДа России, Минтранса России и Госкорпорации «Росатом», в общей работе международного сообщества на всех этапах подготовки Конвенции и достойный вклад в создание новой Организации.
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