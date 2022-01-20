Шойгу: Вооружённые силы РФ в прошлом году получили свыше пяти тысяч новых и модернизированных единиц вооружений

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20 января 2022, 18:04

Фото: Соцсети

Министр обороны России Герой России генерал армии Сергей Шойгу в Единый день военной приёмки сообщил, что Вооружённые силы РФ в 2021 году получили более пяти тысяч новых и модернизированных единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе системы ПВО С-400, С-350, ракетные комплексы «Бастион», более 100 самолётов и вертолётов. И на этом список только начинается. Мускулы России основательно окрепли. ВКС, Армия и Флот набирают новые боевые качества и способности выполнять экстренные задачи в условиях современной войны.

В частности, Шойгу сказал: «Среди них 900 боевых бронированных машин, три современные подводные лодки, включая атомный подводный крейсер «Князь Олег», вооружённый баллистическими ракетами «Булава», четыре надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения». Кроме того, предприятия российского ВПК передали Вооружённым силам 77 самолётов, 29 вертолётов, 45 комплексов беспилотных летательных аппаратов.

Арсенал РФ пополнили четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95МС, три береговых ракетных комплекса «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь». Оснащённость армии и флота современным вооружением повысилась за год до 71,2%, стратегических ядерных сил – до 89,1%. Исправность военной техники поддерживается на уровне 95%. Завершено перевооружение пока одного полка на межконтинентальные баллистические ракеты, оснащёнными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками «Авангард». Сформирован отдельный авиационный полк, укомплектованный самолётами МиГ-31И, вооружёнными гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

В России за год возведено свыше 690 объектов сил ядерного сдерживания. В том числе в интересах Ракетных войск стратегического назначения поставлены на боевое дежурство шахтные пусковые установки стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях.

Всего для нужд Вооружённых сил построено и передано в эксплуатацию 3 030 зданий и сооружений. В рамках развёртывания Единой космической системы завершено строительство сооружений второго этапа Западного

модернизированного командного пункта. Кроме того, продолжено развитие аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, инфраструктуры арктической группировки.

Сухопутные войска (СВ) Вооружённых сил РФ в конце 2021 года получили один бригадный и два дивизионных комплекта ракетных комплексов «Искандер-М». Кроме того, в СВ поставили один бригадный комплект зенитного ракетного комплекса «Бук-МЗ», два дивизионных комплекта зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ», один бригадный комплект переносного зенитного ракетного комплекса «Верба». Кроме того, войска получили 143 новых и 166 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники, 944 новых и 94 отремонтированных автомобилей, 104 новых и 35 отремонтированных единиц ракетно-артиллерийского вооружения, более 850 тыс. единиц носимого вооружения, экипировки, ракет и боеприпасов.

В интересах МО ФР было произведено пять пусков носителей «Союз» и «Ангара» со спутниками. Выведен на орбиту космический аппарат «Тундра» №5, входящий в систему раннего предупреждения о ракетном нападении. Завершено строительство двух сооружений энергетики на космодроме Плесецк для подготовки и пуска ракет космического назначения «Ангара». Построено 166 объектов на аэродромах Ейск, Чкаловский, Бельбек, Хмеймим, Степь, Кореновск, Энгельс, Чкаловск, Саваслейка, Кубинка, Балтимор, Пушкин, Липецк, Тикси, Нагурское».

В интересах Военно-морского флота поставлено две новые атомные и одна большая дизель-электрическая подводные лодки. Это АПЛ проекта 885М «Новосибирск», АПЛ проекта 955А «Князь Олег» и ДЭПЛ проекта 636.3 «Магадан».

Более того, ВМФ получил два новых боевых катера, один - береговой радиолокационный, в том же списке - ракетный комплекс «Монолит-БР», четыре новых и четыре отремонтированных самолёта Морской авиации. Многоцелевая атомная подводная лодка «Новосибирск» отличается от предшественников наличием универсальных пусковых установок, позволяющих размещать противокорабельные ракеты «Оникс», гиперзвуковые ракеты «Циркон» или крылатые ракеты «Калибр», большей скрытностью, улучшенными системами маневрирования, усовершенствованными средствами связи и гидроакустики.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в четвёртом квартале прошлого года получили 11 баллистических ракет «Ярс» и «Авангард». Также РВСН пополнили четыре шахтные и три автономные пусковые установки из состава стационарных и подвижных ракетных комплексов, два подвижных командных пункта и семь машин обеспечения боевого дежурства. В 2021 году заступил на боевое дежурство в 13-й дивизии РВСН ракетный полк, оснащённый новейшим стратегическим ракетным комплексом «Авангард». Завершена подготовка инфраструктуры для боевого дежурства 4-х шахтных «Авангардов» и «Ярсов» в Калужской и Оренбургской областях. Такая же работа проделана в пунктах постоянной дислокации двух полков мобильных «Ярсов» под Новосибирском и в Марий Эл.

Гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования «Циркон» завершает государственные испытания, серийные поставки изделий начнутся в 2022 году.

На опытное дежурство заступил модернизированный Западный командный пункт космического эшелона из состава СПРН.

В России завершено строительство 66 хранилищ ракет и взрывчатых веществ. Арсеналы расположены в городах Североморск (Мурманская область), Ковров, Киржач (Владимирская область), посёлках Могзон (Забайкальский край), Тейсин (Хабаровский край) Вилючинск (Камчатский край) и Котлубань (Волгоградская область). Таким образом, в целом Минобороны России завершено строительство более 600-х хранилищ. Полностью обустроены пять арсеналов комплексного хранения.

Гособоронзаказ в 2021году выполнен на 99,4 %. Планы по поставке новых образцов вооружения военной и специальной техники выполнены на 99,4 %, а ремонта на 99,7%». Уровень современности вооружения в армии к концу 2022 года планируется довести не менее чем до 72,7%.В настоящее время ведётся работа по размещению заданий государственного оборонного заказа 2022 года. Доля таких контрактов в общем объеме государственного оборонного заказа уже сейчас

достигла 83%.

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