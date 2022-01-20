Евродепутат от Франции Тьерри Мариани: Крым вернулся в состав России по итогам референдума

Аргументы Недели → Армия 13+

20 января 2022, 15:48

Фото: Соцсети

Информационное противостояние между Россией с одной стороны и коллективным Западом и Киевом с другой нарастает. Идеологи США, НАТО и Незалежной не чураются откровенной лжи. В первую очередь это касается современного статуса Крыма. Европа принципиально не желает помнить историю этого полуострова и то, как она неоднократно международными конвенциями признавала Крым российским, в том числе после поражения России в войне 1853-1856 годов против коалиции.

Народ Крыма дважды проводил плебисциты, на которых проголосовал за возращение полуострова в состав России. Оба референдума, прошедших в 1991-м и в 2014 году не признают не только в современной Европе. Даже на территории РФ есть политики не принимающие волеизъявления крымчан во внимание. Однако, здравый смысл оставил не всех противников и некоторых якобы союзников России. В Европарламенте также не все повторяют, как мантру, байку об аннексии полуострова Москвой. Например, евродепутат от Франции Тьерри Мариани на этот счёт заявил: «Крым вернулся в состав России по итогам референдума. У нас есть миллионы беженцев из Ирака, из Сирии, а из Крыма — никого. А там ведь живет 2,5 миллиона человек. Значит, всех все устраивает, значит, это все действительно произошло по воле людей».

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