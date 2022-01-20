В ТОФ создаётся ударная группировка новых субмарин, вооружённых «Калибрами», Япония - трепещи

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20 января 2022, 15:26 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Экипаж Дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан» готовится к межфлотскому переходу из Балтики во Владивосток. Этой ДЭПЛ предстоит поход протяжённостью 23 тыс. км. Данная субмарина третья в своём классе из серии, что производится для нужд Тихоокеанского флота (ТОФ). Всего их будет - шесть. Судя по всему, там создаётся бригада подводных лодок проекта 636.3 с крылатыми ракетами «Калибр» на борту, предназначенная для дежурства или боевых действий в Японском и Охотском морях. Данное соединение, похоже, нацелено строго на Японию.



На субмарине «Магадан» сейчас идёт боевая учёба. Моряки экипажа этой ДЭПЛ готовятся к дальнему переходу и ждут только приказа, а равно и члены их семей. В боевом составе ТОФ уже находятся две подлодки: «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», всего запланировано создать соединение из шести таких субмарин.

Дизель -электрические подводные лодки проекта 636.3 значительно улучшены по сравнению с образцами прошлой эпохи, отличаются бесшумностью, мощностью дизель-генераторов, скоростью полного подводного хода, дальностью плавания в режиме работы дизелей под водой (РДП). Они также получили новое электронное оснащение и крылатые ракеты «Калибр», которые относятся к высокоточному вооружению, способному поражать цели на удалении более 1,5 тыс. км.

ДЭПЛ «Магадан» была заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду 26 марта 2021 года. Эта субмарина имеет водоизмещение надводное - 2350 т, подводное -3950 т; автономность плавания - 45 суток; рабочую глубину погружения - 240м, предельную - 300 м, скорость подводного хода - 18 узлов; дальность подводного плавания 400 миль; дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов — 7 500 миль, экипаж — 52 человека. Она вооружена: шестью носовыми 533-мм торпедными аппаратами с боезапасом 18 торпед или 24 мины. В арсенал лодки также входят крылатые ракеты «Калибр ПЛ. В качестве средства ПВО на борту субмарины находится переносной зенитный ракетный комплекс «Стрела 3М».

Генеральный директор ЦКБ «Рубин» Игорь Вильнит охарактеризовал эту подводную лодку следующим образом: «Проект 636.3, разработанный по заказу Военно-морского флота России, — это глубоко модернизированная подводная лодка, у которой с первоначальной «Варшавянкой» общий только корпус».

Судя по всему, в составе Тихоокеанского флота создается соединение ДЭПЛ, которое будет нацелено строго на дежурство или боевые действия в акваториях Японского и Охотского морей. Токио есть о чём задуматься, учитывая мощь вооружений субмарин класса 636.3. Правда ВМС Сил самообороны Японии имеют в своём составе 22 дизель-электрические лодки с торпедным и минным вооружением. Численный перевес в перспективе сохранится на стороне Токио, даже с учётом атомных подводных лодок у ТОФ. Однако, качественный перевес однозначно в нашу пользу, опять же с учётом вооружений российских ДЭПЛ и АПЛ.

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