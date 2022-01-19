Аргументы Недели → Армия 13+

19 января 2022, 18:58

Европейская система безопасности оказалась не такой крепкой, как казалась. До недавнего времени считалось, что её как таковой вообще не существует. Каждое государство ЕС самостоятельно определяет вектор развития и принципы защиты. Позже выяснилось, что определённую безопасность Старому свету обеспечивает НАТО. Замашки на построение независимости у европейских государств оказались безальтернативными.



В этой ситуации российские услуги в сфере безопасности стали востребованными и конкурентоспособными. Запад больше не может захватывать территории или осуществлять прямое управление в другом государстве, считает профессор-исследователь «Высшей школы экономики» Фёдор Лукьянов, интервью которого опубликовано в «Российской газете».



Россия, как метрополия, просто вынуждена иметь систему чёткого управления, которая может при необходимости переноситься на соседние, зависимые от главной страны государства. При этом патрон ни идеологически, ни политически не претендует на территорию другой страны. Примером тому Украина, входившая всегда в сферу интересов России. Выстроенная на протяжении длительного времени система взаимоотношений государств разбалансировалась и требует восстановления.





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