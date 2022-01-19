Минобороны Швеции: Три БДК Балтфлота РФ и три БДК СФ направляются в Чёрное море с военным грузом

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19 января 2022, 16:10

Фото: Соцсети

Шесть больших десантных кораблей ВМФ России проекта 775 совершают межфлотский переход из зоны действия Балтийского и Северного флотов в Чёрное море. Об этом сообщило Минобороны Швеции.

Из составов Балтийского и Северного морей несть больших десантных кораблей направляются в Чёрное море. Это: БДК «Георгий Победоносец»; БДК «Минск»; БДК «Калининград»; БДК «Королев»; БДК «Пётр Моргунов»; БДК «Оленегорский горняк». Отмечается большая осадка этих кораблей. Стокгольм выразил, в связи с этим опасение, что АМФ РФ перевозит водным путём большое количество вооружений в Крым. Так же НАТО продолжает настаивать, что ВС России наращивают численность личного состава, вооружений и военной техники вблизи от украинской границы.

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